逃兵案開庭 陳零九、威廉等11人認罪 檢請法官不應緩刑應從重量刑

藝人陳大天（右）、威廉（左），步出法院時，對外界鞠躬、道歉。（記者吳仁捷攝）

新北地院今天下午針對藝人陳零九等人涉及閃兵案，首度召開準備庭，第一批先傳喚陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙（Teddy）、陳信維，第二批再傳喚黃博石、台大學霸方東華及「超詳解examking」創辦人蔣矩任；其中11人雖當庭認罪，爭取法官輕判，但檢察官直斥，閃兵影響兵役公平，且查獲僅為冰山一角，由於全案為社會矚目案件，且部分被告未認罪，檢請法官不予緩刑、從重量刑，審判長諭知奉核辦，近期開庭審理。

據了解，新北地院今天3時起傳喚第一批陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、Teddy、陳信維等8名藝人被告，本報記者也到庭旁聽，8名藝人由律師陪同開庭，逐一陳述時，當庭都承認犯罪，辯護人律師也補充，涉案藝人自偵查起都承認犯罪，加上並無前科，眾人對逃兵都深感懊悔、自責，建請法官審酌簡式審判，輕判或緩刑給予自新。

但被告、律師們相關陳述，被蒞庭檢察官反駁，檢方向庭上陳述，閃兵影響兵役公平重大，歷年被緝獲者僅為冰山一角，加上藝人們應為社會表率，全案成為社會矚目案件，加上仍有被告未認罪，建請法官不予緩刑，從重量刑。

截至晚間6時許，涉及逃兵，第二批開庭的黃博石、方東華及蔣矩任陸續離去，還有律師告知媒體「他們不是」，企圖誤導媒體，但知情者透露，這3人雖非藝人，但仍為同案逃兵被告。

新北地院今天針對藝人閃兵案，首開準備庭，第二批被告離開法院時，媒體追問是否知情血壓機等案情，被告不發一語。（記者吳仁捷攝）

