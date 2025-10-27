為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    洗車工酒駕撞死醫大生求減刑 家屬沈痛回應「沒有意義！完全不能接受」

    2025/10/27 18:16 記者許國楨／台中報導
    今年3月8日凌晨酒駕撞死醫大生的吳姓洗車工。（資料照）

    今年3月8日凌晨酒駕撞死醫大生的吳姓洗車工。（資料照）

    22歲陳姓醫大生遭酒駕撞死案，今（27）日在台中地院開庭，23歲吳姓洗車工曾三度無照駕駛，今年3月酒後開車闖紅燈撞死陳生後逃逸，羈押至今逾7個月，如今出庭仍主張「有自首」、「態度良好」請求輕判。陳父表示，這種說法對被害人家屬而言「沒有意義，也完全不能接受」，悲憤心情感染全場。

    此案發生在今年3月8日凌晨，吳男酒後駕駛俗稱「阿法」的7人座廂型車，闖紅燈猛撞當時剛完成外送的陳姓醫大生，猛烈撞擊使陳生噴飛倒地、當場重傷不治，未料吳男不僅未停車施救，反而加速逃逸，直到親友勸說才在清晨5點投案，酒測值達每公升0.37毫克，檢方偵辦後今年5月起訴，並移審台中地院國民法庭審理。

    合議庭認為吳男不僅酒駕致人於死，還在犯後選擇肇逃，顯示其規避刑責意圖明顯，若予以釋放，恐難以順利進行審理，裁定10月6日起第2次延長羈押2個月迄今，今天在台中地院開準備程序庭，陳生父親聲請參與訴訟獲准。

    今日庭上，吳男承認犯行，但堅稱「有自首意圖」盼減刑，陳父則激動表示，吳男肇逃是赤裸裸的冷血行為，現在談「自首」只是推託之詞。他更痛批：「如果這就是所謂的良好態度，那我們家屬的痛算什麼？」

    合議庭指出，國民法官審理時，將針對「是否符合自首條件」及「是否為累犯加重」為主要爭點，本案預定12月8日開庭，國民法官將共同裁量吳男刑責。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

