桃園市府爆收賄弊案 檢聯搜索帶回經發局科長、前副局長列證人

桃園市府經發局涉案施姓科長時任工業行政科長。（記者鄭淑婷攝）

桃園市政府經濟發展局爆發官員疑似收賄案，工業行政科科施姓科長涉嫌收取申請擴廠廠商數十萬元賄款，檢察官向法院聲請搜索票今（27）日搜索經發局與施姓科長住家，以被告身分將施帶回訊問，同時也帶回2名承辦員詢問，熊姓前副局長則以證人身分傳喚到案接受詢問。

據了解，此案發生於2023年間，當時桃市一家工廠申請以鄰地擴廠，疑因條件不符卡關，廠商為求解套，以300萬元向時任經發局副局長熊勇智行賄，熊拒不接受向政風處報告並退回賄款；案經政風處通報廉政署報請桃園地檢署指揮偵辦，經追查發現時任工業行政科科施姓科長涉嫌收取數十萬元賄款，檢察官向法院聲請搜索票今天上午搜索經發局辦公室與施姓科長住家，以被告身分將施帶回訊問，另帶回2名承辦員，已調任秘書處的熊勇智以證人身分傳喚詢問。

請繼續往下閱讀...

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，相關被告、證人目前由廉政署帶回詢問中，晚間將移送檢察官複訊釐清案情。

桃園市政府新聞處長羅楚東表示，熊副處長是以證人身份到案配合調查，至於施科長部分，因為已進入司法偵辦程序，案情以檢方及廉政署說法為準，市府會配合相關調查，盼勿枉勿縱。

桃園市政府經發局爆發官員涉嫌收賄案，檢廉今日發動搜索、約談帶回涉收賄的施姓科長。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法