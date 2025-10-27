為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「可以壞壞嗎？」為朋友出氣冒名傳下體照標註20cm 男下場出爐

    2025/10/27 18:01 記者劉詠韻／台北報導
    檢警調查，魏男掌握受害者女性友人帳號，並傳送下體裸照予對方，詢問「想要肉棒嗎？」「可以壞壞一下嗎？」（資料照）

    魏姓男子因友人曾與林姓男子發生感情糾紛，為替對方洩憤，擅自在網路蒐集林男的資料後，冒名在交友軟體上開設帳號，並在自介欄寫下「20cm」、「短暫的享樂」、「想要肉棒嗎」等露骨字眼，甚至附上壯碩身材照，企圖營造林男四處約炮形象。台北地檢署今偵結本案，依違反個資法、誹謗及偽造文書3罪提起公訴。

    檢警調查，魏、林2人互不相識，僅因不滿友人感情受挫，2022年5月間透過網路搜集林男姓名、照片及學歷等個資，並在交友軟體Tinder上冒名註冊帳號。魏男掌握林男女性友人帳號，傳送下體照予對方，留言詢問「想要肉棒嗎？」「可以壞壞一下嗎？」等。

    該名女子驚訝不已，隨即通知林男帳號可能遭他人盜用。警方接獲報案，循對話紀錄追查，最終鎖定魏男為涉案者。偵訊期間，林男否認拍過任何裸照，雙方雖一度進入調解程序，但因和解條件未達共識而破局。

    檢方表示，魏男雖聲稱使用的資料來自林男自行公開的社群資訊，但仍不得擅自以他人名義註冊帳號、更不該傳送含裸露影像的訊息，相關行為嚴重損害他人名譽與隱私，已違反個資法、誹謗及偽造文書罪，今偵查終結後提起公訴。

    相關新聞
    社會今日熱門
