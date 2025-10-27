「社會處粉專」遭假冒 疑誘騙網友加入詐騙LINE群組 宜蘭縣府報警

臉書上傳出假冒的「宜蘭縣政府社會處粉專」，縣府社會處今天在官網張貼公告提醒大家不要受騙。（宜蘭縣府提供）

臉書傳出假冒的「宜蘭縣政府社會處粉專」，以技能班招生當幌子，疑似誘騙網友加入詐騙集團LINE群組。縣府社會處今天（27日）向警方報案，並向臉書檢舉要求下架，另在粉專官網張貼公告，呼籲各界不要受騙。

宜蘭縣政府社會處今天接獲反映，直指臉書出現假冒社會處粉專，經過檢視，假冒粉專以假亂真，兩者除了追蹤人數不同，其他如版面設計與樣式幾乎一模一樣，正牌粉專追蹤人數6591人，假冒的只有10人。

請繼續往下閱讀...

冒牌粉專寫上「宜蘭多元技能班報名開始」、「宜蘭縣政府／社福館／活動中心開課」、「35種技能興趣課程任你選」等文字，留有LINE連結供網友點擊。外界質疑是詐騙集團所設圈套，誘騙不知情網友點擊後加入詐騙群組。

宜蘭縣政府社會處長林蒼蔡說，假冒社會處粉專可能是利用光復節連假空檔架設，社會處同仁已向警方報案；至於架設假冒粉專動機，是否與詐騙集團有關，仍待檢警調查釐清。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

