為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「社會處粉專」遭假冒 疑誘騙網友加入詐騙LINE群組 宜蘭縣府報警

    2025/10/27 17:40 記者江志雄／宜蘭報導
    臉書上傳出假冒的「宜蘭縣政府社會處粉專」，縣府社會處今天在官網張貼公告提醒大家不要受騙。（宜蘭縣府提供）

    臉書上傳出假冒的「宜蘭縣政府社會處粉專」，縣府社會處今天在官網張貼公告提醒大家不要受騙。（宜蘭縣府提供）

    臉書傳出假冒的「宜蘭縣政府社會處粉專」，以技能班招生當幌子，疑似誘騙網友加入詐騙集團LINE群組。縣府社會處今天（27日）向警方報案，並向臉書檢舉要求下架，另在粉專官網張貼公告，呼籲各界不要受騙。

    宜蘭縣政府社會處今天接獲反映，直指臉書出現假冒社會處粉專，經過檢視，假冒粉專以假亂真，兩者除了追蹤人數不同，其他如版面設計與樣式幾乎一模一樣，正牌粉專追蹤人數6591人，假冒的只有10人。

    冒牌粉專寫上「宜蘭多元技能班報名開始」、「宜蘭縣政府／社福館／活動中心開課」、「35種技能興趣課程任你選」等文字，留有LINE連結供網友點擊。外界質疑是詐騙集團所設圈套，誘騙不知情網友點擊後加入詐騙群組。

    宜蘭縣政府社會處長林蒼蔡說，假冒社會處粉專可能是利用光復節連假空檔架設，社會處同仁已向警方報案；至於架設假冒粉專動機，是否與詐騙集團有關，仍待檢警調查釐清。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播