改裝車日夜都吵 南投台14線噪音科技執法10個月抓41件

埔里警方會同環保局稽查烏賊車，當場檢測數值是否合格。（埔里警方提供）

南投縣埔里鎮和國姓鄉居民長期遭改裝車噪音干擾，南投縣環保局在台14線國姓路段，設置噪音科技執法設備，10個月來共取締了41件違規，但仍有漏網之魚沒被揪出來，埔里警方會同環保局1天分日、夜各在埔里和國姓攔檢，各舉發9部烏賊車、4部排氣未通過的重型機車。

國姓鄉到埔里鎮的台14線，及兩鄉鎮多條道路，常有改裝汽機車飆速且發出噪音，讓居民不勝其擾，南投縣環保局去年底，在台14線國姓段靠近國姓驛站的路邊，設置噪音科技執法設備，利用聲音照相設備，透過分貝儀測量車輛行駛噪音是否超標，速限50至70公里路段，不得超過90分貝，而從去年底到本月共10個月，已取締41件超標，可處1800元至3600元罰鍰。

埔里警方為了揪出躲過該路段科技執法的噪音或烏賊車，上週四（23日）會同環保局展開「雙時段聯合稽查」 行動，白天針對烏賊車取締，夜間則鎖定改裝重機噪音執法。其中上午7時到9時是在埔里地區針對「烏賊車」稽查，經現場檢測排氣噪音及改裝情形，共掣單舉發9部烏賊車，要求車主限期恢復原狀。

埔里警分局表示，當天夜間10時到翌日凌晨2時，在國姓鄉國姓鄉長壽派出所轄區的台14線，針對夜間改裝重機噪音問題執行「環警聯合稽查」，現場使用噪音檢測設備攔檢可疑車輛，對超標者依法告發，4小時有4部車輛排氣未過，將擇日通知再驗，現場也掣單舉發4部違規車輛。

台14線國姓路段設了噪音科搜執法設備之外，警方也會同環保局深夜攔檢噪音重機。（埔里警分提供）

