澎湖一日2起疑似落海案件 結果大不同

西嶼風櫃東傳出外勞失聯疑似落海，相關單位前往現場搜尋。（記者劉禹慶攝）

東北季風肆虐澎湖，風勢仍相當大，澎湖今（27）日傳出2起疑似落海案件，先是馬公風櫃東港口傳出外勞失聯，船長懷疑落海通報，搜救多時卻未有所獲；另1起則發生在西嶼池東碼頭，傳出釣魚老翁不慎跌落海中，雖經附近民眾救起，但已無生命跡象，緊急送醫搶救。

根據了解，風櫃東1名船長接近中午準備出港，發現外籍船員失蹤，詢問在港其他外勞均不知道其所蹤，船長怕外勞失足落海，所以打118及119報案協助尋找，岸巡及消防派出人員至港區搜索，截至目前為止尚未尋獲，但船長後續又講昨天剛發薪水，人可能就逃逸了，已循外勞逃逸程序通報，岸巡及消防人員白忙ㄧ場都收隊了！

請繼續往下閱讀...

另外，澎湖縣政府消防局今日下午3時39分受理民眾報案指出，西嶼鄉池東村關帝廟前海域有1位民眾落海，溺者已被附近民眾救上岸邊，請消防局派遣人車前往搶救。消防局獲報後，立即派遣西嶼分隊2車4人前往救援，由分隊長蔡慶鴻指揮搶救。

勤務人員到達現場回報，溺者為盧姓民眾（73歲、男性、西嶼鄉人）無明顯外傷，已呈OHCA狀態，救護人員立即給予BVM（正壓輔助呼吸）、使用AED（不建議電擊）、自動心肺復甦機（MCPR）等處置，由西嶼92救護車於下午4時13分送達三總澎湖分院急救。有關民眾落海原因，由警方及岸巡單位調查中。

西嶼池東碼頭傳出釣魚老翁落海，救起時已無生命跡象。（澎湖縣政府消防局提供）

