施用毒品人數8年降近3成 法務部推整合論壇精進

行政院政務委員林明昕、法務部長鄭銘謙、衛生福利部常務次長莊人祥、中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒等人今出席開幕典禮。（記者劉詠韻翻攝）

為精進我國毒品多元處遇制度、強化司法與公共衛生的跨域合作，法務部今舉辦「2025台灣司法毒品處遇整合論壇—邁向整合的時代」國際學術研討會，主題涵蓋司法處遇、醫療戒癮及社區復歸與政策評估等面向。部長鄭銘謙表示，法務部將持續與衛福部合作，提升戒癮治療品質並完善出監轉銜機制，並試辦兩項處遇強化方案，讓施用毒品者降低再犯風險。

本次論壇分別以美國經驗、台灣考察及全新挑戰，並邀來美國專家、衛福部及多個民間團體共同探討毒品多元處遇的新方向，共計逾300名司法、醫療與社福專業人士參與。據法務部統計，自2017年推動「新世代反毒策略行動綱領」以來，透過跨部會合作與在地資源整合，毒品查緝及戒癮輔導均見明顯成效。

鄭銘謙指出，施用毒品總人數已由6萬285人降至4萬2893人，減幅達28.8%；初次施用毒品人數亦下降36.4%。行政院去年已核定第三期（2025至2028年）行動綱領，投入150億元經費，聚焦阻絕供需、減少毒害、穩定復歸與抑制再犯等四大目標，並強化社會支持網絡。

鄭銘謙說，未來法務部將與衛福部合作，提升緩起訴附命戒癮治療品質、完善出監轉銜機制，並在地檢署試辦施用毒品易刑處分者處遇強化與假釋受刑人處遇方式強化方案，讓易科罰金、易服勞動或假釋中的施用者，也能接受戒癮治療，降低復發風險。

法務部表示，政府推動反毒工作，需要民間公益團體的參與、支持，社團法人臺灣毒品處遇政策學會長期以來協助建立毒品領域實務界之網絡合作、促進我國毒品司法處遇的進步；中國信託反毒教育基金會則深耕反毒宣導第一線，以多元、活潑且富有創意的宣導模式有效提升反毒教育成效。

