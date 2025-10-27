驚悚犯案情節曝！ 霧峰綑繩白骨命案 「催債未果」勒斃對方送辦

警方今天將洪男依殺人等罪嫌送辦。（民眾提供）

台中霧峰驚傳白骨命案！49歲李男遭好友洪男因區區1萬元債務殺害後棄屍山中，經查，洪男於9月中旬開車載李男外出談債務，兩人途中爭執不斷，最後開往偏僻山區以繩索、膠帶纏綁李男後勒斃，全案曝光後檢警連日追查，昨（26）日晚間循線逮捕洪男，今依殺人及遺棄屍體罪嫌移送台中地檢署偵辦。

這起震驚社會的案件發生在25日，當地居民聞到異常惡臭，循味發現一具嚴重腐爛、幾乎僅剩白骨的遺體，屍體上還纏有繩索與膠帶，警方研判非自然死亡，經比對失蹤人口資料，確認死者為彰化員林49歲李男，深入追查後發現，與李男曾有金錢糾紛的31歲洪男涉嫌重大。

經查，死者李男是員林人，兇嫌洪男曾在員林餐廳工作，雙方因而認識互動，上月中旬，洪男為了向李男催討一萬元債務，向友人借車後假意要載李男外出兜風，途中因催討未果起爭執，洪男四處亂繞後將車子開到霧峰偏僻山區，兩人下車再度協商未果，洪男憤而拿出童軍繩及膠帶要綑綁李男手腳警告。

由於雙方身材相當懸殊，死者身型約160公分偏瘦小，和嫌犯將近180公分的壯碩體型相比，死者根本無力反抗，掙扎過程中洪男失手勒斃對方後棄屍，警方掌握洪男動向後，昨深夜11時許在龍井區一處友人住處將他逮捕，洪男落網神情恍惚、坦承犯案。

洪男稱因債務糾紛起爭執，辯稱失手勒死李男後驚慌棄屍，事後連續一個月無法入眠，警方今天下午詢後依殺人及遺棄屍體罪，將洪男移送台中地檢署偵辦。

