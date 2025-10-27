住戶信箱驚見「往生被」 警追查竟是熱心信徒想分享

內湖區居民一早發現信箱有往生被。（記者鄭景議翻攝）

台北市內湖區1棟公寓大樓住戶昨（26）日驚見信箱內遭人投入疑似「往生被」等殯葬用品，嚇得連忙報警。警方調閱監視器後鎖定涉案人身分，發現是住在附近的51歲男子，男子表示自己熱衷宗教信仰，出於「分享物品」之意，並無惡意。警方除對其行為加以約制外，也向社區居民說明狀況，平息誤會。

住戶表示，一大早看到信箱就發現被塞滿了「往生被」，裡面甚至還附有1張「使用說明書」，讓住戶十分生氣，怒罵「這是在詛咒人嗎」？

請繼續往下閱讀...

內湖分局表示，昨日下午5時許港墘派出所接獲報案，指文德路某公寓大樓多戶信箱內均遭投入疑似殯葬用品，住戶擔心有人惡作劇或懷有不善意圖。警方隨即派員到場調查，經調閱監視影像，迅速鎖定1名住在附近的51歲中年男子。

警方指出，該名男子到案後坦承確有投放物品，但聲稱是因信仰關係，希望分享象徵「超渡祝福」的往生被，並未料引起住戶恐慌。警方除要求男子停止相關行為，並提醒勿以個人信仰干擾他人生活，同時責成轄區警力加強巡守，維護社區安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法