為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    獨家》基隆冰櫃藏屍案6嫌在押 另有2共犯幫焚屍遭起訴

    2025/10/27 16:01 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地檢署調查冰櫃藏屍案，發現除了吳男等6人外，尚有卓、洪2人幫忙處理遺體，今依涉犯侵害墳墓屍體罪，將2人起訴。（記者吳昇儒攝）

    基隆地檢署調查冰櫃藏屍案，發現除了吳男等6人外，尚有卓、洪2人幫忙處理遺體，今依涉犯侵害墳墓屍體罪，將2人起訴。（記者吳昇儒攝）

    趙姓老翁與陳姓男子有債務糾紛，去年11月27日被陳男友人發現行蹤，慘遭押走控制行動，拘禁時慘遭吳姓男子等人毆打，最終傷重不治身亡。吳男等人焚屍失敗後，將趙翁遺體放進冰櫃，丟棄前遭警查獲。基隆地檢署查出，除了吳男等6人外，尚有卓、洪2人幫忙處理遺體，今依涉犯侵害墳墓屍體罪，將2人起訴。

    檢警調查，陳姓債主找來吳男等人幫忙「處理」69歲趙翁，要求他歸還積欠款項，但對方並無積蓄，且在吳男等人長時間毆打下，最終傷重不治。

    吳男等人擔心老翁遺體被發現，購買浴缸載運，先是送到新北市十分寮露營區後，拆掉垃圾袋清洗遺體，接著將其移至位於基隆市八堵路的倉庫冰櫃內存放。

    但因遺體漸漸腐敗，產生濃厚屍臭味，陳男等人曾嘗試棄屍未果，最後決定租借乙炔燒毀遺體，去年12月26日凌晨，在八堵倉庫一樓使用乙炔燒毀遺體不成而放棄，最後將裝載遺體的貨車移至基隆市東光路、培德路口邊停放。

    警方掌握情資，陸續將陳姓債主及吳男等6人逮捕到案，並於今年4月29日將6人起訴。

    檢警調查期間，6名被告承認犯行，同時也供出除了6人之外，尚有卓、洪姓共犯，負責焚屍及棄屍。警方擴大追查後，將2人逮捕，依法送辦。基隆地檢署今日偵結，認定卓、洪2人涉犯侵害墳墓屍體罪，提起公訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播