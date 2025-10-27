獨家》基隆冰櫃藏屍案6嫌在押 另有2共犯幫焚屍遭起訴

基隆地檢署調查冰櫃藏屍案，發現除了吳男等6人外，尚有卓、洪2人幫忙處理遺體，今依涉犯侵害墳墓屍體罪，將2人起訴。（記者吳昇儒攝）

趙姓老翁與陳姓男子有債務糾紛，去年11月27日被陳男友人發現行蹤，慘遭押走控制行動，拘禁時慘遭吳姓男子等人毆打，最終傷重不治身亡。吳男等人焚屍失敗後，將趙翁遺體放進冰櫃，丟棄前遭警查獲。基隆地檢署查出，除了吳男等6人外，尚有卓、洪2人幫忙處理遺體，今依涉犯侵害墳墓屍體罪，將2人起訴。

檢警調查，陳姓債主找來吳男等人幫忙「處理」69歲趙翁，要求他歸還積欠款項，但對方並無積蓄，且在吳男等人長時間毆打下，最終傷重不治。

請繼續往下閱讀...

吳男等人擔心老翁遺體被發現，購買浴缸載運，先是送到新北市十分寮露營區後，拆掉垃圾袋清洗遺體，接著將其移至位於基隆市八堵路的倉庫冰櫃內存放。

但因遺體漸漸腐敗，產生濃厚屍臭味，陳男等人曾嘗試棄屍未果，最後決定租借乙炔燒毀遺體，去年12月26日凌晨，在八堵倉庫一樓使用乙炔燒毀遺體不成而放棄，最後將裝載遺體的貨車移至基隆市東光路、培德路口邊停放。

警方掌握情資，陸續將陳姓債主及吳男等6人逮捕到案，並於今年4月29日將6人起訴。

檢警調查期間，6名被告承認犯行，同時也供出除了6人之外，尚有卓、洪姓共犯，負責焚屍及棄屍。警方擴大追查後，將2人逮捕，依法送辦。基隆地檢署今日偵結，認定卓、洪2人涉犯侵害墳墓屍體罪，提起公訴。

