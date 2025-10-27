年毒死60人平均年齡僅30歲 創投CEO雙屍案豪宅內發現「喵喵」

37歲陳姓創投富少與25歲曾姓女子被發現台北市信義區豪宅陳屍客廳沙發旁，茶几上有白色粉末、一粒眠及大麻煙彈，警方初步篩出，該粉末疑有K他命與卡西酮成分、俗稱喵喵的混合性毒品，檢警正全力追查死因。（資料照）

37歲陳姓創投富少與25歲曾姓女子被發現台北市信義區豪宅陳屍客廳沙發旁，茶几上有白色粉末、一粒眠及大麻煙彈，警方初步篩出，該粉末疑有K他命與卡西酮成分、俗稱喵喵的混合性毒品，由於屋內物品被初篩出至少含有4種毒品成分，其中又以喵喵致死率最高，究竟兩人是否因毒品過量致死，檢警正積極追查中。

高檢署去年公布的國內毒品情勢分析及警示報告指出，化學合成的「卡西酮類」毒品氾濫，其中尤以俗稱「喵喵」（Meow Meow）的毒品，自2019年起即占新興毒品檢出第一位，且也是近些年來施用新興毒品致死人數最多的毒品，2021年至去年6月就有205人致死，近十年的平均數，每年也約60人因濫用「喵喵」而喪生，死者平均年齡約30歲。

高檢署和緝毒專家指出，卡西酮類毒品不僅在新興毒品檢出的種類中名列前茅，其中以「喵喵」的致幻性、致毒性最強烈，快速致死性高，此類毒品常以「彩虹菸」、或包裝可愛、耍酷的咖啡包形式出現於市面，藉此吸引年輕人青睞，因而流竄於年輕族群中。

喵喵（Meow Meow）是由「4-甲基甲基卡西酮」（簡稱4-MMC）化學煉製合成，屬於一種影響精神的中樞神經興奮劑。因可口服或吸用，因此常被混摻在毒咖啡或與K他命併用，最早的合成品出現在歐洲，2007年開始被英國、澳洲、以色列等國的青少年濫用，很快蔓延至各國。

2010年4月，歐美國家開始注意到「喵喵」的致命毒性和危害，列為管制藥品；同時間，台灣發生17歲少女吸用後暴斃的案例，我國於2010年列管為三級毒品，到去年統計，近年來一直是施用新興毒品致死人數的首位。

