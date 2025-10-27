女子攻玉山主峰高山症發作 警消冒雨救援接力背下山

警消人員接力將彭女從玉山登山步道背負下山。（圖由警方提供）

44歲彭姓女子昨天與隊友攻頂玉山主峰，但因高山症發作，體力不支，下午1點多意識逐漸模糊，嘉義縣竹崎分局及阿里山消防分隊等單位獲報，冒著大雨前往救援，以接力背負方式將彭女背下山，送醫救治。

竹崎分局阿里山派出所昨接獲縣消通報，彭姓女子在玉山登山步道3.3公里處需救援，竹崎分局、阿里山消防分隊、保七總隊、排雲管理站、阿里山工作站等單位派員前往救援。

考量玉山步道屬高海拔地區，氣溫低加上下雨，體感溫度低，若不及時下山就醫，彭女恐有生命危險，搜救隊伍冒著大雨，急速推進，接觸到彭女，初步檢查患者身體虛弱，有高山症症狀，搜救隊伍以接力方式將彭女背負下山，下午5點41分時將彭女背出登山口，由救護車送至嘉義市基督教醫院救治。

警方表示，玉山登山步道距離遠，且位處高海拔，入夜後氣溫下降快速，建議登山遊客應隨時注意安全，身體若有不適，切勿勉強登山，以避免發生危險。

彭女因高山症發作，由警消人員背負下山。（圖由警方提供）

救援人員冒雨完成救援任務。（圖由警方提供）

