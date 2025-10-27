高市警局AI辨速系統再進化，獲數位轉型楷模獎。（圖由警方提供）

高市警局交通大隊為追尋車禍真相，釐清肇責，攜手海盛科技共同研發「AI辨速系統」，運用汽車行車影像，透過畫格法與AI追蹤技術，精準計算汽車自體影像車速，解決人工畫格法耗時問題，獲得「數位轉型楷模獎」殊榮，有效守護市民安全。

為因應全球數位轉型與人工智慧浪潮，台灣區電機電子同業公會與資訊工業策進會合作，設立「數位轉型楷模獎」，以促進AI落地應用與產業協同創新，並表揚成功運用AI及數位科技，落實營運革新與產業升級的卓越組織。

高市警局今年參加創業家實證計畫，開發第3代系統，利用「機車行車紀錄器影像」結合畫格法與投影交叉比率法，實現機車轉彎時的速率計算，分階段完成全球首創的交通事故影像速率分析系統，獲得本次「數位轉型楷模獎」之肯定。

交通大隊表示，高市警局AI辨速系統成果屢獲肯定，自2年前起，以「交通事故防制從處理開始」為願景，攜手海盛科技共同研發「AI辨速系統」，以AI深度學習與影像分析技術還原交通事故肇事真相，參加數位發展部數位產業署「AI應用鬥智賽」研發之第1代系統，利用「汽車行車影像」，透過畫格法與AI追蹤技術，精準計算汽車自體影像車速，解決人工畫格法耗時問題。

去年再參加經濟部中小及新創企業署創業家實證計畫，開發第2代系統，利用「路口監視影像」導入「投影交叉比率法」，成功突破監視器影像中缺乏地面參照物的速率推算難題。

警方明年將持續研發AI辨速第4階段「以車追車」，導入AI推算前車（他車）行車速率分析，未來亦將延續產官學研合作之模式，推動AI技術與事故處理的應用，守護市民安全，維護公平正義。

高市警局AI辨速系統再進化，不僅獲獎更維護公平正義。（圖由警方提供）

