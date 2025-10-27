為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高市警局AI辨速系統再進化 獲數位轉型楷模獎

    2025/10/27 15:05 記者黃良傑／高雄報導
    高市警局AI辨速系統再進化，獲數位轉型楷模獎。（圖由警方提供）

    高市警局AI辨速系統再進化，獲數位轉型楷模獎。（圖由警方提供）

    高市警局交通大隊為追尋車禍真相，釐清肇責，攜手海盛科技共同研發「AI辨速系統」，運用汽車行車影像，透過畫格法與AI追蹤技術，精準計算汽車自體影像車速，解決人工畫格法耗時問題，獲得「數位轉型楷模獎」殊榮，有效守護市民安全。

    為因應全球數位轉型與人工智慧浪潮，台灣區電機電子同業公會與資訊工業策進會合作，設立「數位轉型楷模獎」，以促進AI落地應用與產業協同創新，並表揚成功運用AI及數位科技，落實營運革新與產業升級的卓越組織。

    高市警局今年參加創業家實證計畫，開發第3代系統，利用「機車行車紀錄器影像」結合畫格法與投影交叉比率法，實現機車轉彎時的速率計算，分階段完成全球首創的交通事故影像速率分析系統，獲得本次「數位轉型楷模獎」之肯定。

    交通大隊表示，高市警局AI辨速系統成果屢獲肯定，自2年前起，以「交通事故防制從處理開始」為願景，攜手海盛科技共同研發「AI辨速系統」，以AI深度學習與影像分析技術還原交通事故肇事真相，參加數位發展部數位產業署「AI應用鬥智賽」研發之第1代系統，利用「汽車行車影像」，透過畫格法與AI追蹤技術，精準計算汽車自體影像車速，解決人工畫格法耗時問題。

    去年再參加經濟部中小及新創企業署創業家實證計畫，開發第2代系統，利用「路口監視影像」導入「投影交叉比率法」，成功突破監視器影像中缺乏地面參照物的速率推算難題。

    警方明年將持續研發AI辨速第4階段「以車追車」，導入AI推算前車（他車）行車速率分析，未來亦將延續產官學研合作之模式，推動AI技術與事故處理的應用，守護市民安全，維護公平正義。

    高市警局AI辨速系統再進化，不僅獲獎更維護公平正義。（圖由警方提供）

    高市警局AI辨速系統再進化，不僅獲獎更維護公平正義。（圖由警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播