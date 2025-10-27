為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    九旬嬤遭裝袋棄屍山區29日將解剖 法醫相驗屍體如肉品「熟成」保存良好

    2025/10/27 15:14 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義警消日前依據傅男供詞，在台3線中埔鄉山區尋獲90歲阿嬤屍體。（資料照）

    嘉義警消日前依據傅男供詞，在台3線中埔鄉山區尋獲90歲阿嬤屍體。（資料照）

    台南市一名90歲郭姓阿嬤19日被孫女通報為失蹤人口，警方21日在南投縣尋獲其67歲傅姓兒子，懷疑他涉及將老母親屍體用大型塑膠袋裝袋，棄屍於嘉義縣中埔鄉台3線山區。嘉義地檢署檢察官23日會同法醫相驗，90歲嬤因被層層塑膠袋密封包裹，形容傅男手法宛如將肉品真空密封包裝「熟成」方式，減緩屍體腐敗速度、保存良好，死亡時間難以判定，且都沒有外傷，嘉檢預計29日解剖釐清死因。

    嘉義檢警初步調查，傅男與老母親同住，19日從台南市永康到嘉義縣，沿著台3線繞至中埔鄉與大埔鄉交界棄屍後，傅男再下山沿著台18線新中橫公路到塔塔加、水里等地。

    警方19日接獲傅男的女兒報案，21日在南投縣集集分局水里分駐所轄區一處民宿找到他，經檢察官耐心溝通、女兒柔性勸說，突破傅男心房，供出棄屍地點，嘉義警消23日在台3線309.5公里處、接近大埔阿婆灣山區，尋獲被塑膠袋包裹的阿嬤屍體。

    嘉義檢警相驗，由於屍體被塑膠袋層層包裹、密封，如將肉品「熟成」，雖被棄屍於山野郊區，老人家外觀不見腐敗也沒傷勢，表情安詳、無痛苦，屍體保存良好，死亡時間難判定。

    嘉檢表示，因未有明顯他殺情形，南投地檢署已將傅男請回，由於此案橫跨台南、嘉義、南投3個縣市，29日解剖結果出爐，將呈報高等檢察署分派給有管轄權地檢署調查傅男棄屍動機。

