為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    香山某私幼爆虐童已10多名家長報警 涉案教師不只1人

    2025/10/27 14:44 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市香山某私幼爆虐童，案件越滾越烈，已有10多名家長報警，且涉案教師不只1人，家長也組群組，準備集體訴訟要真相。（讀者提供）

    新竹市香山某私幼爆虐童，案件越滾越烈，已有10多名家長報警，且涉案教師不只1人，家長也組群組，準備集體訴訟要真相。（讀者提供）

    新竹市香山區1所知名私立幼兒園爆出疑似對幼童施暴，除對幼童甩巴掌、捏耳朵，近期還出現有幼童下體撕裂情形，且受虐情況越滾越大，已有10多名家長報案及指控幼兒園教師的施暴行徑，且涉案教師不只1人，認為是幼兒園長期及系統性的施虐行為，由於該幼兒園教室內未裝監視器，加上幼兒園稱是「誤會」，家長們擬尋求法扶基金會協助，採集體訴訟，要求市府及幼兒園給家長一個交代。

    市府教育處表示，10月22日接獲投訴後就派員到園內查訪，並調閱監視器影像及相關資料檢視。23日召開審查會後決議受理調查，並自教育部專家庫遴聘3位委員（含性平委員）成立調查小組進行後續相關調查；24日經認定會議線上討論，決議該員涉案之2名教保人員停職接受調查。若調查確認有不當或違法對待幼兒情事，將依《幼兒教育及照顧法》或《教保服務人員條例》開罰6000元至60萬元，並公布當事人姓名及園所名稱。

    該幼兒園也發出公告，表示近期內會加裝教室內監視器，且會配合相關單位調查。

    本報22日獨家報導香山區私幼虐童事件後，投訴家長指出，不到3天已越來越多家長發現幼童身上也出現不明瘀青痕跡，經詢問幼童得知是園內教師所為，多名幼童遭教師甩耳光巴掌，還被轉耳朵，甚至教師還跟幼童說這是不打人，即使一旁有幼童稱「老師打人」，也被帶離教室到未有監視器場所甩巴掌，讓家長痛批這根本是暴力幼兒園。

    家長也表示，已至少5名家長到醫院驗傷及10多名家長向警方報案，因有多名孩童出現傷口、瘀痕，甚至有稱孩子出現下體撕裂等嚴重傷勢。由於幼兒園教室內未安裝監視器，對家長及幼童的指控，幼兒園方稱是「誤會」，讓家長無法原諒幼兒園及教師的推拖之詞，已向法扶基金會尋求協助，期集體訴訟，釐清真相。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    園方說明。（讀者提供）

    園方說明。（讀者提供）

    家長出示驗傷單。（讀者提供）

    家長出示驗傷單。（讀者提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播