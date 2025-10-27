香山某私幼爆虐童已10多名家長報警 涉案教師不只1人

新竹市香山某私幼爆虐童，案件越滾越烈，已有10多名家長報警，且涉案教師不只1人，家長也組群組，準備集體訴訟要真相。（讀者提供）

新竹市香山區1所知名私立幼兒園爆出疑似對幼童施暴，除對幼童甩巴掌、捏耳朵，近期還出現有幼童下體撕裂情形，且受虐情況越滾越大，已有10多名家長報案及指控幼兒園教師的施暴行徑，且涉案教師不只1人，認為是幼兒園長期及系統性的施虐行為，由於該幼兒園教室內未裝監視器，加上幼兒園稱是「誤會」，家長們擬尋求法扶基金會協助，採集體訴訟，要求市府及幼兒園給家長一個交代。

市府教育處表示，10月22日接獲投訴後就派員到園內查訪，並調閱監視器影像及相關資料檢視。23日召開審查會後決議受理調查，並自教育部專家庫遴聘3位委員（含性平委員）成立調查小組進行後續相關調查；24日經認定會議線上討論，決議該員涉案之2名教保人員停職接受調查。若調查確認有不當或違法對待幼兒情事，將依《幼兒教育及照顧法》或《教保服務人員條例》開罰6000元至60萬元，並公布當事人姓名及園所名稱。

請繼續往下閱讀...

該幼兒園也發出公告，表示近期內會加裝教室內監視器，且會配合相關單位調查。

本報22日獨家報導香山區私幼虐童事件後，投訴家長指出，不到3天已越來越多家長發現幼童身上也出現不明瘀青痕跡，經詢問幼童得知是園內教師所為，多名幼童遭教師甩耳光巴掌，還被轉耳朵，甚至教師還跟幼童說這是不打人，即使一旁有幼童稱「老師打人」，也被帶離教室到未有監視器場所甩巴掌，讓家長痛批這根本是暴力幼兒園。

家長也表示，已至少5名家長到醫院驗傷及10多名家長向警方報案，因有多名孩童出現傷口、瘀痕，甚至有稱孩子出現下體撕裂等嚴重傷勢。由於幼兒園教室內未安裝監視器，對家長及幼童的指控，幼兒園方稱是「誤會」，讓家長無法原諒幼兒園及教師的推拖之詞，已向法扶基金會尋求協助，期集體訴訟，釐清真相。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

園方說明。（讀者提供）

家長出示驗傷單。（讀者提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法