    社會

    嘉義男下班騎機車探望老父 遭嚴重酒駕衝撞不治

    2025/10/27 14:26 中央社

    嘉義縣何姓男子25日晚間騎機車欲探望父親，行經縣道164線時，遭酒後駕車羅姓男子直接衝撞，何男送醫不治；檢警昨天相驗，將於29日解剖釐清死因，羅男訊後1萬元交保。

    嘉義縣警察局民雄分局表示，48歲、住民雄鄉的何男幾乎每天工作結束都會回新港鄉西庄村老家探望年邁父親，於25日晚間9時14分左右，騎機車準備回老家，在行經嘉義縣道164線左轉進入西庄村時，不料，遭同向69歲羅男駕駛的汽車直接衝撞，何男倒地不起。

    消防局據報調派救護車趕抵，緊急將何男送醫急救後，直到同日深夜仍宣告不治，警方到場進行酒測，肇事羅男酒測值嚴重超標。

    警方表示，根據羅男汽車車頭嚴重扭曲變形、何男騎乘機車支離破碎，以及汽車碎片噴飛，還造成對向汽車擋風玻璃破裂，研判羅男不僅嚴重超速，且當時幾乎沒有剎車，造成即使有戴安全帽的何男仍傷重不治。

    檢警昨天會同法醫相驗，外觀並無嚴重致命傷勢，將於29日解剖釐清死因。

    警方表示，肇事羅男於25日晚間參加民雄鄉一處村落重陽節聚會，當時喝數罐啤酒後，又到附近友人住處聊天，駕車返回住家途中發生車禍。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    熱門推播