疑倒車不慎撞機車 竹縣路人驚見騎士遭拖行

新竹縣寶山鄉昨發生1輛轎車倒車撞上機車，騎士連機車遭拖行數公尺。（翻攝自地圖型行車影像分享平台）

新竹縣寶山鄉昨天發生1起車禍，年約50歲吳姓女子駕駛轎車於明湖路倒車時，疑因操作不慎，撞上2輛停等紅燈的機車，其中，75歲李姓男子連同機車遭拖行數公尺，路人驚見嚇得大聲尖叫「在幹嘛！」，急呼駕駛立刻停車；所幸2名騎士都是擦傷沒有大礙。

竹東警分局寶山分駐所所長馬振綸表示，昨天下午3點許，吳女駕駛轎車於新竹縣寶山鄉明湖路338號便利超商前空地，倒車至明湖路往寶山方向時，因不明原因，撞向前往新竹市停等紅綠燈的2輛機車，造成2名騎士擦傷、機車損毀，雙方駕駛酒測值均為0。

其中，遭拖行的李姓騎士，全身多處擦傷；另外許姓女騎士遭擦撞，消防隊救護車到場救護，2人都沒有送醫。

警方呼籲，汽機車駕駛人應經常檢查車輛機具設施運作是否正常，切勿疲勞駕駛；同時，車輛行駛當下隨時保持專心，注意車前狀況，以維交通安全。

李姓男子連同機車遭轎車拖行數公尺，造成全身多處擦傷。（圖由竹東警分局提供）

