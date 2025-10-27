為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄清晨2機車擦撞3人送醫 又是未讓直行車肇禍

    2025/10/27 14:06 記者黃良傑／高雄報導
    高雄清晨2機車擦撞3人送醫，又是未讓直行車肇禍，車禍影片曝光。（民眾提供）

    高雄市三民區大昌二路、大豐路口，今（27）日清晨1時45分許，發生2輛機車擦撞意外，造成3人擦挫傷，肇事原因初判又為左轉機車未讓直行機車，傷者經送醫治療後幸無大礙。

    三民二分局指出，朱姓男騎士（28歲）騎乘機車搭載陳姓女子（37歲），直行於大昌二路（南往北）欲左轉大豐二路口時，不慎與對向直行於大昌二路（北往南）的洪姓騎士（18歲）發生碰撞，造成朱男、陳女及洪男手腳擦挫傷，經送醫治療後無大礙。

    警方到場測繪，經實施酒精呼氣測試，雙方酒測值皆為0，初步研判朱姓男騎士轉彎車未讓直行車先行，違反道路交通管理處罰條例第48條第1 項第6款規定，可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

    警方呼籲，民眾行經路口務必放慢車速，隨時留意週遭車流狀況，並應遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，注意前方動態，確保行車安全。

