北市雙屍案女密友熱愛潛水、外型亮眼 富少臉書穩交對象卻不是她

台北市信義區永吉路一處豪宅，25日驚傳37歲陳姓創投公司執行長與25歲曾姓女密友的雙屍命案。隨著案情曝光，曾女的個人背景也引發外界關注。據了解，外型亮眼、氣質清新的曾女，學生時期曾因運動成績出色而小有名氣，近年從事美容美甲相關工作，人緣良好。命案發生後，她生前在社群上分享的陽光照片被網友轉傳，引發惋惜，網友紛紛表示「看起來那麼陽光的人，怎麼會這樣走了？」也有眼尖網友發現陳男臉書掛的穩交對象並非曾女，兩人關係還待釐清。

這起命案發生在25日晚間，陳男的父親因許久未見到兒子，察覺異狀後報警，警方破門進入屋內，發現陳男與曾女兩人交纏陳屍在客廳，現場並留有不明白色粉末。

據了解，曾女在單親家庭長大，曾女的母親透露她生前從事美甲業，後續與陳男一同生活。曾女在朋友圈中人緣良好，熱害潛水、游泳，IG上時常PO出她在國外海灘上的泳裝照或潛水照，約一個多月前才去菲律賓渡假，今年也曾去俄羅斯遊玩。

不過身為創投公司負責人的陳男，臉書上被挖出竟掛著「穩定交往中」的對象，而該對象並非身亡的曾女，兩人關係還待釐清。有知情人士透露，陳男過去也時常到夜店開趴玩樂。曾被他搭訕的女生，得知陳男早有穩定交往對象後也感到驚訝。

檢警初步排除外力介入，但確切死因仍待法醫鑑驗釐清。檢方表示將視檢驗結果再行通知，而雙方家屬對於遺體處理事宜也表達尊重檢方決定，後續將再共同討論。

