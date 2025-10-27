曾斷頸開膛奪2命！假釋犯吸毒後索錢不成 怒砍律師遭起訴

男子李叢安2012年曾犯下2死命案，今年9月疑吸毒後勒索律師鄰居不成，持開山刀砍人。（資料照）

曾犯下駭人的開膛斷頸2死命案、去年才假釋出獄的李叢安，今年9月疑吸毒後，持刀威脅鄰居陳姓律師，要求交出現金1萬元；雙方爆發扭打時，李嫌持開山刀朝陳男猛砍後逃逸。警方循線將李嫌逮捕，依殺人未遂及毒品等罪嫌移送偵辦；台北地檢署今日依加重強盜未遂罪提起公訴。

李叢安於2012年間，因友人積欠150萬元賭債，張姓債主在臉書尋找王男時，雙方在網路上爆發衝突。李嫌與其他7人持刀攻擊張男等4人，造成唐姓及王姓男子分別遭斷頸及開膛慘死，當時19歲的李嫌因而被判處有期徒刑15年，直到去年10月才假釋出獄。

檢警調查，無業的李叢安於事發當晚約9時許，疑似吸食喪屍毒品後，在社區樓梯間見到不認識的陳姓律師，持開山刀抵住陳男腹部，要求交出1萬元。陳男身上沒有現金並試圖離開，雙方進而爆發扭打，陳男頭部遭砍2刀，所幸緊急送醫後並無生命危險。李叢安行兇後則逃回家中躲藏。

警方透過監視影像比對及身份過濾，確認李叢安涉案，當天凌晨將其逮捕到案，並查扣犯案開山刀1把、依托咪酯煙彈2顆等證物，並已依殺人未遂、毒品及加重強盜未遂等罪嫌移送偵辦，北檢今予以起訴。

