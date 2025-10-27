貨車司機轉彎沒禮讓直行機車 瓦斯外送員傷重不治

貨車左轉撞上送瓦斯的機車騎士。（記者王冠仁翻攝）

台北市萬華區昨天發生一起貨車撞上機車的車禍事故，49歲卓姓司機駕駛小貨車外出送貨，行經環河南路一處路口時要左轉，但他疑似沒有禮讓直行車輛；當時在該處直行、要去送瓦斯的55歲陳姓騎士，被左轉貨車直接撞上，陳當場倒地失去呼吸心跳，雖然被緊急送醫救治，但最終仍傷重不治。

台北市消防局在昨天下午1時許接獲報案，民眾聲稱在環河南路二段與長順街口發生一起貨車撞上機車的車禍。救護人員趕到現場時，陳姓騎士已經當場失去呼吸心跳，救護人員緊急替他施救並送往台大醫院急救，但經搶救後最終仍宣告不治。

警方調查，當時卓姓司機駕駛小貨車要去送貨，行經環河南路二段南往北方向、要左轉進入長順街時，卓疑似沒有禮讓直行車輛；當時在對向直行、要去送瓦斯的陳姓騎士，當場被左轉的小貨車撞飛。

據悉，卓聲稱轉彎時有查看，但沒有看到對方，才踩油門左轉，沒想到一轉過去就發生車禍。

警方說，此案經調查後，雙方都沒有酒駕情形。警方最後將卓依過失致死罪嫌送辦。萬華分局呼籲，駕駛人應遵守道路交通標誌、標線、號誌規範，行經路口時應減速至能注意路口狀況之速度，以策行車安全。

