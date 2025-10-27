為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    運將開車「搖頭」惹怒醉男 遭毆傷勒脖急載人衝派出所提告

    2025/10/27 12:35 記者鄭景議／新北報導
    陳男疑因酒後不滿葉男在開車時「邊開車邊搖頭」，竟在車上發飆，徒手攻擊並惡意勒住司機脖子。（記者鄭景議翻攝）

    陳男疑因酒後不滿葉男在開車時「邊開車邊搖頭」，竟在車上發飆，徒手攻擊並惡意勒住司機脖子。（記者鄭景議翻攝）

    37歲陳姓男子今（27）日凌晨搭乘35歲葉姓計程車司機的車輛前往新店住處，疑因酒後不滿葉男在開車時「邊開車邊搖頭」，竟在車上發飆，徒手攻擊並惡意勒住司機脖子，導致葉男嘴角受傷。葉男不堪受辱，被迫載著施暴乘客直奔派出所報案提告傷害。事後，葉男發文自保，透露對方一度開價2萬元和解，並有親友到場「關切」，讓他心生畏懼。

    警方調查，今日凌晨1時許，當時葉姓司機從永業路載運已飲酒的陳姓男子，準備前往其位於新店的住處。車輛開到永業、新潭路口附近時，陳男疑因酒意發作，加上不滿司機開車時無故搖頭的行為，進而爆發肢體衝突。

    陳男先是不爽看葉男搖頭對葉男飆髒話，還數次強調「我會給你錢耶」，惹得葉男也受不了開始回嘴，在兩人起了嚴重口角後，陳突然出拳攻擊導致葉男嘴角受傷，甚至進一步以徒手方式勒住葉男的脖子。葉男不堪受辱，為保安全，當機立斷將車輛開到轄區新店警分局頂城派出所報案。

    葉男事後發文，自述開車9年多，第一次遇到這種情況被打，直言自己被毆傷後還遭勒脖，相當驚恐。他還透露，在派出所製作筆錄期間，有一對男女來到警局門口表達「關心」，對方甚至一度開口表示願意以2萬元和解。

    新店分局表示，警方已依規定受理成案，並製作筆錄，全案依傷害罪嫌函請台北地檢署偵辦。警方同時呼籲，民眾飲酒應適量，乘車時應保持理性，切勿因情緒失控訴諸暴力，並應循正當管道解決糾紛。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播