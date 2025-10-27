運將開車「搖頭」惹怒醉男 遭毆傷勒脖急載人衝派出所提告

陳男疑因酒後不滿葉男在開車時「邊開車邊搖頭」，竟在車上發飆，徒手攻擊並惡意勒住司機脖子。（記者鄭景議翻攝）

37歲陳姓男子今（27）日凌晨搭乘35歲葉姓計程車司機的車輛前往新店住處，疑因酒後不滿葉男在開車時「邊開車邊搖頭」，竟在車上發飆，徒手攻擊並惡意勒住司機脖子，導致葉男嘴角受傷。葉男不堪受辱，被迫載著施暴乘客直奔派出所報案提告傷害。事後，葉男發文自保，透露對方一度開價2萬元和解，並有親友到場「關切」，讓他心生畏懼。

警方調查，今日凌晨1時許，當時葉姓司機從永業路載運已飲酒的陳姓男子，準備前往其位於新店的住處。車輛開到永業、新潭路口附近時，陳男疑因酒意發作，加上不滿司機開車時無故搖頭的行為，進而爆發肢體衝突。

請繼續往下閱讀...

陳男先是不爽看葉男搖頭對葉男飆髒話，還數次強調「我會給你錢耶」，惹得葉男也受不了開始回嘴，在兩人起了嚴重口角後，陳突然出拳攻擊導致葉男嘴角受傷，甚至進一步以徒手方式勒住葉男的脖子。葉男不堪受辱，為保安全，當機立斷將車輛開到轄區新店警分局頂城派出所報案。

葉男事後發文，自述開車9年多，第一次遇到這種情況被打，直言自己被毆傷後還遭勒脖，相當驚恐。他還透露，在派出所製作筆錄期間，有一對男女來到警局門口表達「關心」，對方甚至一度開口表示願意以2萬元和解。

新店分局表示，警方已依規定受理成案，並製作筆錄，全案依傷害罪嫌函請台北地檢署偵辦。警方同時呼籲，民眾飲酒應適量，乘車時應保持理性，切勿因情緒失控訴諸暴力，並應循正當管道解決糾紛。

