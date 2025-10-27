為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    劇烈搖晃3月女嬰頭部致腦萎失明 無照保母重判7年半定讞

    2025/10/27 12:37 記者張文川／台北報導
    謝女二審改判為7年半，最高法院駁回謝女上訴定讞。（資料照）

    謝女二審改判為7年半，最高法院駁回謝女上訴定讞。（資料照）

    無照保母謝旻燕6年前受託全天候照護3個月大的女嬰，卻激烈搖晃女嬰導致雙眼失明、腦部萎縮、發展遲緩，女嬰下巴處還遭謝女毆打到瘀青。一審士林地院依成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪，將謝女判刑6年，檢方不服上訴，二審高等法院考量謝女矢口否認犯罪，一審量刑過輕，改判為7年半，最高法院駁回謝女上訴定讞。

    判決指出，住新北市淡水區的謝女，自2019年1月28日起，受同區的女嬰父母委託，於每週一至週五全天候照顧3月女嬰，同年2月13日晚間謝女卻在住處傷害女嬰，導致下巴兩側瘀青；19日晚間又疑以不當方式猛裂搖晃女嬰頭部，致女嬰昏迷不醒，急送淡水馬偕醫院急救。

    女嬰被診斷出硬腦膜下出血、雙側視網膜出血等症狀，緊急住院治療，經腦膜腔引流手術並持續治療，仍導致腦部萎縮、發展遲緩，雙眼視力低於0.02達失明程度。

    謝女否認傷害女嬰，供稱她出門倒垃圾，回來就這樣了。鑑定人邱姓醫師證稱，根據女嬰頭部電腦斷層掃描結果，女嬰是遭一次外力傷害所致。一審士院認定謝女犯案，否認犯行且拒談和解，甚至未向家屬表達歉意，重判6年。

    檢辯均上訴，高院認為一審量刑過輕，加重改判7年半；最高法院認為謝女上訴無理由，駁回上訴，全案判刑7年6月定讞。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

