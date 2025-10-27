為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中霧峰山區白骨男屍命案偵破 嫌犯為1萬元狠殺好友

    2025/10/27 12:20 記者許國楨／台中報導
    棄屍地點在山區一處邊坡下的山溝。（民眾提供）

    棄屍地點在山區一處邊坡下的山溝。（民眾提供）

    台中霧峰山區驚見白骨男屍案，警方循死者褲袋內的一支手機突破偵查關鍵，經電信追查回撥，竟由死者兒子接聽，這才確認死者身分為失蹤近一個半月的49歲李姓男子，並循線鎖定有財務糾紛的31歲洪姓友人涉有重嫌，26日晚間在龍井區將其逮捕歸案。

    據了解，霧峰山區有農民25日聞到惡臭味，和附近民眾一起尋找，後來在山區一處邊坡下的山溝草叢內發現該具骨骸，腳部與頸部留有綑綁用的繩索，從腐爛程度研判，死亡時間約1至2個月，警方在死者褲袋內找到一支手機，經查詢申登人電信資料回撥，接聽人是李姓死者的兒子。

    李男兒子說，早在上月中旬父親外出就未返家，已通報失蹤協尋人口，經通知家屬指認現場物品，確認死者身分就是49歲李姓男子，進一步過濾李男交友圈，得知李男與31歲洪姓友人間有金錢糾紛，追查發現，洪男與李男平日都在彰化員林地區活動，雙方因1萬元債務問題關係惡化。

    警方研判洪男在9月中旬將李男誘至霧峰山區談判，雙方爆發爭執後行兇殺人，洪再以童軍繩綑綁屍體頸部、腳部後棄置山溝，洪男犯案後返回租屋處收拾衣物準備潛逃，仍被路口監視器拍下身影，警方組成專案小組循線追緝，26日晚間11時許在台中龍井區一處民宅，逮捕正在訪友的洪男，至於詳細作案手法、工具，以及確切犯案動機仍有待進一步調查釐清。

    棄屍地點。（民眾提供）

    棄屍地點。（民眾提供）

    警方封鎖現場採證。（民眾提供）

    警方封鎖現場採證。（民眾提供）

    洪男昨晚在台中龍井區落網。（民眾提供）

    洪男昨晚在台中龍井區落網。（民眾提供）

