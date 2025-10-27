為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    戰車零件掉滿地 殃及自行車6騎士慘摔、1人骨折

    2025/10/27 12:12 記者蔡政珉／苗栗報導
    6人騎自行車慘摔、1人骨折，竟是戰車掉落零件惹禍。圖為受傷騎士送醫時畫面。（苗縣府消防局提供）

    6人騎自行車慘摔、1人骨折，竟是戰車掉落零件惹禍。圖為受傷騎士送醫時畫面。（苗縣府消防局提供）

    2組各3人的自行車隊昨（26）日早上6點13分、6時30分行經台61線西濱快速道路南下慢車道91公里、92.7公里處紛紛因路上異物導致摔車，甚至有自行車騎士骨折，自行車也受損嚴重。陸軍六軍團政戰主任謝勇維今天證實，導致自行車摔車的散落物是戰車掉落的零件，已派員關懷傷者、後續將配合警方處理。

    竹南警方今天指出，該自行車隊行經台61線南下91公里及92.7公里處，各分3人的2組人馬因路面上有車輛掉落零件，導致6名自行車騎士失去平衡而摔倒，其中1人傷勢較重鎖骨骨折。

    陸軍六軍團政戰主任謝勇維表示，六軍團所屬裝甲542旅於26日執行任務期間疑因戰車零件掉落造成自行車騎士摔傷，第一時間即與受傷民眾取得聯繫並派遣幹部前往關懷慰問，同時通知工務單位清除散落物。謝勇維也強調，後續將全力配合警方釐清肇事原因，並依國軍軍車保險肇事處理作業規定理賠，照顧受傷民眾權益，另加強車輛行駛前、中、後檢查，以確保部隊行動與民眾用路安全。

