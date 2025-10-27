信義區豪宅男女雙屍命案 白色粉末驗出疑為K他命

死者陳男父母（右、中）及胞弟偕同檢警相驗。（記者陸運鋒翻攝）

台北市信義區永吉路豪宅前晚發生男女雙屍命案，37歲陳姓創投富少與25歲曾姓女子被發現陳屍客廳沙發旁，茶几上有不明白色粉末及一包藥錠，警方初步驗出，該粉末疑為K他命成分，但究竟是否真為毒品，仍待鑑識中心的化驗報告出爐。

發現者是死者父親陳男，曾是知名台商控股公司董事長，他因連絡不到兒子，才上門查看，未料一進門就發現兒子與曾女倒在沙發前，上前叫他們，發現身體已冰冷僵硬，雖趕緊通報119派人協助，仍回天乏術。

請繼續往下閱讀...

根據大樓監視器紀錄，陳男與曾女本月24日晚間回家，陳男25日晚間就上門尋人，中間並未有其他人進出，檢警研判死亡時間不超過一天，也排除外力介入。

據悉，陳父曾說該間房子就他兒子一個人住，加上警方在屋內發現的物品絕大多數是陳男所有，只有極少女性物品，跟一般男女同居的狀況不符，研判曾女當時應是作客到陳男家，兩人並無同居。

另陳父知道兒子有女友，但不知是否就是曾女，但根據陳男臉書寫的穩定交往對象，女友另有其人，並非曾女。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法