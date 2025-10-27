花蓮車站前轉彎公車撞行人 7旬翁頭部重創送醫

花蓮市國聯一路與國聯四路口昨天上午發生一起嚴重車禍，林姓男子穿越路口的時候，遭公車撞擊倒地。（民眾提供）

花蓮市國聯一路與國聯四路口昨天上午發生一起嚴重車禍，70多歲林姓男子穿越路口的時候，遭公車撞擊倒地，林男頭部重創傷勢嚴重，經送醫目前仍在搶救中，警方初步懷疑可能是公車轉彎視線死角或未禮讓行人有關，但詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

初步了解，昨天上午7點多，當時由39歲陳姓男子駕駛的大客車，沿國聯一路北往南行駛，行經路口左轉進入國聯四路時，不慎與70多歲林姓行人發生擦撞，林男被撞後頭部大量出血、當場意識不清，消防人員立即將他送往慈濟醫院急救，目前仍在加護病房搶救中。

請繼續往下閱讀...

花蓮警分局指出，初步調查，大客車陳姓駕駛持有合格駕照，經檢測並無酒精反應，詳細肇事原因尚在調查中。警方呼籲，行人穿越道路時遇有左轉彎車或右轉彎車，應注意來車儘速通過；駕駛人在行經交岔路口時，只要有行穿線，都應特別注意，行經行人穿越道要減速慢行，遇有行人穿越時，應停車禮讓行人優先通行。

花蓮市國聯一路與國聯四路口昨天上午發生一起嚴重車禍，林姓男子穿越路口的時候，遭公車撞擊倒地。（民眾提供）

花蓮市國聯一路與國聯四路口昨天上午發生一起嚴重車禍，林姓男子穿越路口的時候，遭公車撞擊倒地。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法