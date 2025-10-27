為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    雲林無業男作勢掏槍欲搶銀行500萬 狼狽逃逸下場慘

    2025/10/27 11:51 記者李文德／雲林報導
    警方到林男崙背租屋處將他拘提到案。（圖由雲林地檢署提供）

    警方到林男崙背租屋處將他拘提到案。（圖由雲林地檢署提供）

    雲林虎尾傳出銀行搶案，30歲林姓男子疑似身無分文，日前異想天開，帶著帆布袋到鎮內某銀行欲搶劫500萬元，身無槍械的他更作勢「要開槍」，保全人員見狀後衝去阻止、扭打，林男掙脫逃逸，警方循線將其逮捕送至雲林地檢署，訊後依強盜未遂罪裁定羈押獲准。

    該起搶案發在23日下午近3點，林男搭著計程車走進銀行，走進櫃檯要領錢，不過卻拿不出提款卡或存摺，櫃員見狀詢問，林男馬上拿出小帆布袋，更喊「我要500萬現金，不然就開槍」，櫃員當時嚇了一跳，也驚動行內的保全前往阻止。

    雙方對峙期間，穿著外套的林男手放在衣內準備掏槍，同時行員趁機報警，當保全發現林男只是裝腔作勢，身上並無槍，便上前扭打，林男掙脫後拔腿跑出銀行外，搭計程車逃逸。

    虎尾警分局獲報，由偵查隊長林軒丞帶領隊員趕往現場，但林嫌已逃逸，警方調閱監視器，一眼就認出有多項前科的林男身分，報請檢察官黃煥軒、曹瑞宏指揮偵辦，隨即開立拘票，當天傍晚到其崙背租屋處將他拘提到案。

    據了解，林男為雲林東勢鄉人，無業，近來甫出監，和女友同居於彰化，因身無分文異想天開，當天搭計程車回到雲林虎尾某銀行，先要司機在外等候，等他領完錢再離開，沒想到竟是要搶銀行。

    雲林地檢署表示，經檢察官曹瑞宏訊問後，依強盜未遂罪嫌疑重大、逃亡之虞及影響證人證述之可能性，向法院聲請羈押禁見獲准。

    林男身上僅帶著帆布袋，到銀行搶劫，更揚言要開槍。（圖由雲林地檢署提供）

    林男身上僅帶著帆布袋，到銀行搶劫，更揚言要開槍。（圖由雲林地檢署提供）

    林男身上僅帶著帆布袋，到銀行搶劫，更揚言要開槍。（圖由雲林地檢署提供）

    林男身上僅帶著帆布袋，到銀行搶劫，更揚言要開槍。（圖由雲林地檢署提供）

