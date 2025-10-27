為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    賓士車上合歡山自撞護欄 網友歪樓「小鹿OS：亂撞」

    2025/10/27 11:23 記者陳鳳麗／南投報導
    賓士車在台14甲線29K太魯閣國家公園界碑旁護欄，車頭毀損，零件散落，車子後方是打卡景點「幸福公鹿」。（圖擷自「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

    賓士車在台14甲線29K太魯閣國家公園界碑旁護欄，車頭毀損，零件散落，車子後方是打卡景點「幸福公鹿」。（圖擷自「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

    1部賓士車上午7點半左右，行經台14甲線29K昆陽路段，疑因過彎不慎自撞太魯閣國家公園界碑旁的護欄，車頭毀損所幸人無礙，車子強力撞擊後轉向佔用上行車道，網友們看到現場照片反應大歪樓，「小鹿瑟瑟發抖！」、「猴子嚇死鹿！」、「小鹿：亂撞！」、「拖吊費很貴！」，也有網友提醒不要疲勞駕駛，因為民宿住一晚比修車便宜。

    往返合歡山的台14甲線，光復節3天連假發生2、3起自撞、追撞交通事故，今天上午7點半在台14甲線29公里路段，即設有太魯閣國家公園界碑、「幸福公鹿」的路段，上山的賓士轎車撞上界碑旁的護欄，車輪爆胎，零件散落一地，車子大轉向，佔住上行車道，現場有用三角錐圈圍，經處理事故也在上午9點15分排除。

    據透露，該事故現場是轉彎處，在前兩天夜晚，也發生自撞事故，網友提醒該彎道要聽有網友留言「連假2次昆陽大灣車禍小鹿嚇死了，駕駛記得幫牠收驚。」、「那邊很危險，上次還遇到一台CC急煞車，差點親下去！」。

    公路局在昆陽設的「幸福公鹿」旁邊還有小雪人，成為合歡山打卡熱門景點。（仁愛警方提供）

    公路局在昆陽設的「幸福公鹿」旁邊還有小雪人，成為合歡山打卡熱門景點。（仁愛警方提供）

    熱門推播