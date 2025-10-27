永豐銀行業務員內神通外鬼詐貸1593萬 檢揭犯罪手法

永豐銀行前行員涉嫌與外部人頭集團勾結，以假文件向銀行詐貸1593萬元，檢方偵結依詐欺等罪起訴。（資料照）

永豐銀行萬華分行業務專員林靖勲涉嫌與招攬人頭掛名申貸，並偽造任職資料與薪資明細，協助申辦信用貸款共1593萬元。銀行察覺異常後隨即通報，雖未成功詐得款項，台北地檢署仍依銀行職員背信、行使變造私文書、詐欺等罪，起訴專員林靖勲及共犯蔡、李等28人。

起訴書指出，林靖勲自2023年9月20日起至去年7月4日擔任永豐銀行萬華分行業務專員，明知銀行辦理企業金融授信及貸款業務須嚴格查核，仍違背職責，與蔡姓、李姓男子等人串通偽造文件協助申貸。

檢方查出，蔡男透過想有行銷管理顧問公司招攬有貸款需求的民眾，介紹吳、林、魏、陳、涂等人向林申請信用貸款，林亦主動招攬陳、劉、趙等人辦理貸款。為製造貸款人具穩定收入假象，蔡男提供其掌控的瞬境澄心公司資料供填寫虛假任職與薪資；李則交付早已無營業活動的台灣網通與高通數位行銷資料供使用。

林隨後建立LINE群組與貸款人聯繫，指示對方提供銀行帳號、密碼或對帳單，並變造存提款明細及餘額，再協助上傳至永豐系統完成線上貸款申請。林還教導貸款人背誦申請書上所載的公司與薪資資料，以便應付銀行照會。

永豐銀行在照會過程中，貸款人依指示謊稱在該公司任職並領有相符薪資，致行員誤信核准貸款，核撥金額共計1593萬元。事後銀行察覺異常通報，詐貸行為因而未得逞。

檢方認為，林身為銀行職員卻違背職務、協助偽造文件，行為已觸犯銀行職員背信罪、三人以上共同詐欺罪及行使變造私文書罪。李、蔡、張、黃等人雖非銀行職員，但與林共同犯行，依刑法第31條以共同正犯論；其餘共犯則依銀行職員背信未遂等罪嫌提起公訴。

