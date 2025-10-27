為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    永豐銀行業務員內神通外鬼詐貸1593萬 檢揭犯罪手法

    2025/10/27 10:10 記者劉詠韻／台北報導
    永豐銀行前行員涉嫌與外部人頭集團勾結，以假文件向銀行詐貸1593萬元，檢方偵結依詐欺等罪起訴。（資料照）

    永豐銀行前行員涉嫌與外部人頭集團勾結，以假文件向銀行詐貸1593萬元，檢方偵結依詐欺等罪起訴。（資料照）

    永豐銀行萬華分行業務專員林靖勲涉嫌與招攬人頭掛名申貸，並偽造任職資料與薪資明細，協助申辦信用貸款共1593萬元。銀行察覺異常後隨即通報，雖未成功詐得款項，台北地檢署仍依銀行職員背信、行使變造私文書、詐欺等罪，起訴專員林靖勲及共犯蔡、李等28人。

    起訴書指出，林靖勲自2023年9月20日起至去年7月4日擔任永豐銀行萬華分行業務專員，明知銀行辦理企業金融授信及貸款業務須嚴格查核，仍違背職責，與蔡姓、李姓男子等人串通偽造文件協助申貸。

    檢方查出，蔡男透過想有行銷管理顧問公司招攬有貸款需求的民眾，介紹吳、林、魏、陳、涂等人向林申請信用貸款，林亦主動招攬陳、劉、趙等人辦理貸款。為製造貸款人具穩定收入假象，蔡男提供其掌控的瞬境澄心公司資料供填寫虛假任職與薪資；李則交付早已無營業活動的台灣網通與高通數位行銷資料供使用。

    林隨後建立LINE群組與貸款人聯繫，指示對方提供銀行帳號、密碼或對帳單，並變造存提款明細及餘額，再協助上傳至永豐系統完成線上貸款申請。林還教導貸款人背誦申請書上所載的公司與薪資資料，以便應付銀行照會。

    永豐銀行在照會過程中，貸款人依指示謊稱在該公司任職並領有相符薪資，致行員誤信核准貸款，核撥金額共計1593萬元。事後銀行察覺異常通報，詐貸行為因而未得逞。

    檢方認為，林身為銀行職員卻違背職務、協助偽造文件，行為已觸犯銀行職員背信罪、三人以上共同詐欺罪及行使變造私文書罪。李、蔡、張、黃等人雖非銀行職員，但與林共同犯行，依刑法第31條以共同正犯論；其餘共犯則依銀行職員背信未遂等罪嫌提起公訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播