    台南海安路萬聖鬼市派對現「偷拍裙底狼」 路人圍住插翅難飛

    2025/10/27 10:07 記者王俊忠／台南報導
    涉嫌偷拍女子裙底風光的何姓男子（右綠衣者），被警方帶回查辦。（擷取自社會事新聞影音）

    台南市中西區海安路觀光商圈因應萬聖節將屆，於前2天週休假日舉行「夜行鬼市DJ狂歡派對」活動，連2天吸引眾多遊客參與。不料，昨晚活動現場竟有1名何姓男子涉嫌以手機偷拍女遊客裙下風光，被民眾發現、當場圍住報警抓人，並要求何男刪掉偷拍影像。警方獲報到場將何嫌帶回偵辦。

    26日晚間9點許，台南市警二分局海安派出所接獲民眾報稱，海安路與中正路一帶有1名何姓男子（36歲）涉嫌偷拍女遊客的裙底風光。附近民眾、路人知悉有偷拍狼出現，即上前團團圍住，不讓何男離開。

    二分局員警到場了解，何男涉把開啟錄影模式的手機放在手提的紙袋內，沿路搜尋、鎖定特定女子後，把紙袋拿到靠近女子裙下的位置進行偷拍，有其他民眾發現、立刻制止何男偷拍行為，並要他把偷拍影片刪掉。

    據了解，何男手機拍到1位女子的裙下風光，被民眾與受害女子要求刪掉影片，受害女確認何男刪掉偷拍影片後，初步表示暫時不對何男提告妨害秘密罪嫌。不過，因受害女子的告訴期有6個月時效，警方已先對何男訊問及蒐證，再將案子移送給檢方做後續偵辦與處理。

    涉嫌偷拍女子裙底風光的何姓男子（中綠衣者），被警方帶回警局查辦。（民眾提供）

