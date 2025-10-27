為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    有殘障手冊卻開豪車販毒 被查獲600多公克海洛因及安非他命

    2025/10/27 09:47 記者歐素美／台中報導
    蕭男領有殘障手冊無法久站，卻以販毒維生。（民眾提供）

    蕭男領有殘障手冊無法久站，卻以販毒維生。（民眾提供）

    蕭姓男子因患有脊椎疾病，無法久站，領有殘障手冊，卻開豪車以販毒維生，海巡署偵防分署台中查緝隊，今年初接獲其販毒情資，報請台中地方檢察署指揮，長期跟監，今年5月28日並持拘票在台中查獲蕭男，起出第一級毒品海洛因493.91公克、第二級毒品安非他命131.64公克，後續並拘提2名藥腳，全案依《違反毒品危害防制條例》移送台中地方檢察署偵辦，檢察官於日前初依販賣毒品罪起訴蕭嫌。

    海巡署偵防分署台中查緝隊掌握販毒集團於中部地區販賣毒品，報請台中地方檢察署指揮，並會同警方成立專案小組進行偵辦。經專案小組長期偵蒐及利用大數據分析比對，掌握販毒人員生活作息後，於今年5月28日深夜，持拘票在台中市北屯區松竹路一段攔查蕭姓販毒人員所駕的車輛，並在車內查獲第一級毒品海洛因10包（493.91公克）及第二級毒品安非他命4包（131.64公克），共625.55公克。

    蕭姓犯嫌（男，59歲），戶籍設在嘉義縣，專案小組今年2月接獲其販毒情資，監控期間發現蕭嫌約每2週會從嘉義駕駛瑪莎拉蒂豪車北上至台中疑似交易毒品，因蕭嫌有脊椎疾病，無法久站，領有殘障手冊，專案小組掌握其犯罪模式後，遂於5月中事先向檢察官申請拘票，以逸待勞俟其北上台中伺機查緝。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    海巡查獲蕭男販毒。（民眾提供）

    海巡查獲蕭男販毒。（民眾提供）

    海巡在蕭男車上查扣的毒品。（民眾提供）

    海巡在蕭男車上查扣的毒品。（民眾提供）

    海巡查獲蕭男販毒，並在其車上起獲毒品。（民眾提供）

    海巡查獲蕭男販毒，並在其車上起獲毒品。（民眾提供）

    海巡在蕭男車上查扣的毒品。（民眾提供）

    海巡在蕭男車上查扣的毒品。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播