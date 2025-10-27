有殘障手冊卻開豪車販毒 被查獲600多公克海洛因及安非他命

蕭男領有殘障手冊無法久站，卻以販毒維生。（民眾提供）

蕭姓男子因患有脊椎疾病，無法久站，領有殘障手冊，卻開豪車以販毒維生，海巡署偵防分署台中查緝隊，今年初接獲其販毒情資，報請台中地方檢察署指揮，長期跟監，今年5月28日並持拘票在台中查獲蕭男，起出第一級毒品海洛因493.91公克、第二級毒品安非他命131.64公克，後續並拘提2名藥腳，全案依《違反毒品危害防制條例》移送台中地方檢察署偵辦，檢察官於日前初依販賣毒品罪起訴蕭嫌。

海巡署偵防分署台中查緝隊掌握販毒集團於中部地區販賣毒品，報請台中地方檢察署指揮，並會同警方成立專案小組進行偵辦。經專案小組長期偵蒐及利用大數據分析比對，掌握販毒人員生活作息後，於今年5月28日深夜，持拘票在台中市北屯區松竹路一段攔查蕭姓販毒人員所駕的車輛，並在車內查獲第一級毒品海洛因10包（493.91公克）及第二級毒品安非他命4包（131.64公克），共625.55公克。

請繼續往下閱讀...

蕭姓犯嫌（男，59歲），戶籍設在嘉義縣，專案小組今年2月接獲其販毒情資，監控期間發現蕭嫌約每2週會從嘉義駕駛瑪莎拉蒂豪車北上至台中疑似交易毒品，因蕭嫌有脊椎疾病，無法久站，領有殘障手冊，專案小組掌握其犯罪模式後，遂於5月中事先向檢察官申請拘票，以逸待勞俟其北上台中伺機查緝。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

海巡查獲蕭男販毒。（民眾提供）

海巡在蕭男車上查扣的毒品。（民眾提供）

海巡查獲蕭男販毒，並在其車上起獲毒品。（民眾提供）

海巡在蕭男車上查扣的毒品。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法