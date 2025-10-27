為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    交往1個多月買BMW、存款150多萬在女友兒女名下 男子找女友遭告跟騷

    2025/10/27 09:33 記者蔡政珉／苗栗報導
    交往1個多月買BMW、存款150多萬在女友兒女名下，男子找女友遭告跟騷法。（資料照）

    交往1個多月買BMW、存款150多萬在女友兒女名下，男子找女友遭告跟騷法。（資料照）

    男子阿喜（化名）經友人介紹認識女友阿蓉（化名），阿喜與阿蓉交往1個多月後，因阿喜與家人發生財務糾紛，把花費300多萬新購入的BMW車輛登記在阿蓉兒子名下，之後阿喜又把150多萬存款存入阿蓉女兒帳戶。不久阿蓉稱因身體不適未前往阿喜家，阿喜不滿，通訊軟體Line狂打253通。但苗栗地院法官近期審理後，認為2人交往不久涉及大筆金錢往來，阿喜所稱阿蓉不理睬他、想要個說法並非無依據，且證據僅有Line截圖、無其他資料，難以認定阿喜對阿蓉有跟蹤騷擾行為，故判處阿喜無罪。

    阿蓉主張，去年1月份與阿喜交往後，在3月某日婉拒阿喜邀約竟遭其以Line語音通話方式共撥打253通騷擾。

    阿喜則稱，因交往後阿蓉拿了他不少錢後置之不理，且阿蓉已經一週未前往其住處，他透過Line打給阿蓉只想要個答案。

    法官認為，阿喜與阿蓉交往後不久，阿喜在去年2月14日情人節當天購買300多萬的BMW車輛轉移登記至阿蓉兒子名下，阿喜3天後又匯款150多萬到阿蓉女兒帳戶，阿喜所稱與阿蓉交往一個月多月即轉移高額財產予阿蓉及其兒女、但阿蓉之後避不見面、阿喜急聯繫的說法並非全無依據。

    另外，阿喜打了100多通Line語音通話不到1天，阿喜與阿蓉當天仍有多次通話，後續阿蓉傳訊「人不舒服」、「睡覺了」、「不要打了」給阿喜，依現實生活經驗阿蓉可能將Line轉為靜音休息，而阿喜持續撥打，是否造成阿蓉恐懼、不安仍有疑問。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播