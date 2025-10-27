交往1個多月買BMW、存款150多萬在女友兒女名下 男子找女友遭告跟騷

交往1個多月買BMW、存款150多萬在女友兒女名下，男子找女友遭告跟騷法。（資料照）

男子阿喜（化名）經友人介紹認識女友阿蓉（化名），阿喜與阿蓉交往1個多月後，因阿喜與家人發生財務糾紛，把花費300多萬新購入的BMW車輛登記在阿蓉兒子名下，之後阿喜又把150多萬存款存入阿蓉女兒帳戶。不久阿蓉稱因身體不適未前往阿喜家，阿喜不滿，通訊軟體Line狂打253通。但苗栗地院法官近期審理後，認為2人交往不久涉及大筆金錢往來，阿喜所稱阿蓉不理睬他、想要個說法並非無依據，且證據僅有Line截圖、無其他資料，難以認定阿喜對阿蓉有跟蹤騷擾行為，故判處阿喜無罪。

阿蓉主張，去年1月份與阿喜交往後，在3月某日婉拒阿喜邀約竟遭其以Line語音通話方式共撥打253通騷擾。

阿喜則稱，因交往後阿蓉拿了他不少錢後置之不理，且阿蓉已經一週未前往其住處，他透過Line打給阿蓉只想要個答案。

法官認為，阿喜與阿蓉交往後不久，阿喜在去年2月14日情人節當天購買300多萬的BMW車輛轉移登記至阿蓉兒子名下，阿喜3天後又匯款150多萬到阿蓉女兒帳戶，阿喜所稱與阿蓉交往一個月多月即轉移高額財產予阿蓉及其兒女、但阿蓉之後避不見面、阿喜急聯繫的說法並非全無依據。

另外，阿喜打了100多通Line語音通話不到1天，阿喜與阿蓉當天仍有多次通話，後續阿蓉傳訊「人不舒服」、「睡覺了」、「不要打了」給阿喜，依現實生活經驗阿蓉可能將Line轉為靜音休息，而阿喜持續撥打，是否造成阿蓉恐懼、不安仍有疑問。

