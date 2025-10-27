詐團謊稱聯合國士兵來台約會 嘉義女差點被騙10萬元

陳姓女子誤信網友是聯合國士兵，差點被騙走10萬元。（民眾提供）

嘉義縣水上鄉47歲陳姓女子日前在網路通訊軟體上認識一名自稱是聯合國士兵的網友，2人聊天後，網友稱要派駐到土耳其，本月要來台灣找陳女約會，卻在路上發生車禍，醫藥費不夠，向陳女借10萬元；陳女到銀行匯款時，銀行行員發現有異，通知警方到場，警方苦勸解說，陳女才得知是詐騙。

水上分局水上聯合所警員謝亞秦、警員朱晏頡日前接獲銀行行員通報，疑似有民眾遭詐騙欲匯款，趕到現場處理；經向陳女瞭解，是一名臉書暱稱「吳成翰」的人主動加入她的LINE好友，2人開始交友聊天，該網友稱自己是聯合國派往土耳其軍隊的士兵，本月要來台灣找陳女約會，但搭飛機的路上發生車禍，在醫院住院治療。

該網友稱自己醫藥費不夠，向陳女借10萬元，並提供一組越南的銀行帳號給陳女匯款，陳女立即到銀行臨櫃匯款，行員發現異狀通知警方，幸好警員到場解釋後，陳女瞭解是遇上詐騙集團，感謝警方及行員，否則10萬元積蓄就被騙走。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

