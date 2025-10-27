新北新莊移工宿舍竄火！緊急疏散救出10人

新北市新莊區化成路一間移工宿舍今天上午失火，消防趕抵疏散10人，幸無受傷；消防員採取架梯、引導等方式疏散住戶。（記者吳仁捷翻攝）消防提供

新北市新莊區化成路660巷內一棟透天厝今天上午近7時突然竄火，民眾發現火煙報案，消防到場時，2樓陷入火海，消防緊急疏散、引導救出整棟樓10名移工，幸無人員受傷，燃燒面積約50平方公尺；據了解，起火戶為移工宿舍，接近上班時間，不排除炊事不慎或電氣因素釀災，起火原因仍待調查釐清。

新北市119於今天上午6時38分獲報，新莊化成路660巷內，一棟4樓RC透天厝2到3樓冒出火煙，消防局派遣34車74人馳援，第二大隊長曾天柔帶隊到場搶救，緊急採取射水降溫架梯、引導等方式，疏散樓上10名移工，火勢於7時0分控制、7時5分火勢撲滅，疏散10人，無人送醫，初步清查疑似客廳起火，燃燒雜物約50平方公尺，起火原因仍待調查釐清。

曾天柔表示，消防人車到場時，起火的2樓全面燃燒，由於屋內採用易燃木造隔間，消防員一邊滅火、一邊搜救人命、疏散，詢問現場住戶，表示不明原因起火，聞到火煙大叫，讓同鄉們逃出，正進一步釐清居住人員及清查有無失聯者。

新北市新莊區化成路一間移工宿舍今天上午失火，消防趕抵疏散10人，幸無受傷；消防員採取架梯、引導等方式疏散住戶。（記者吳仁捷翻攝）

