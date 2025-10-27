為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新北新莊移工宿舍竄火！緊急疏散救出10人

    2025/10/27 08:57 記者吳仁捷／新北報導
    新北市新莊區化成路一間移工宿舍今天上午失火，消防趕抵疏散10人，幸無受傷；消防員採取架梯、引導等方式疏散住戶。（記者吳仁捷翻攝）消防提供

    新北市新莊區化成路一間移工宿舍今天上午失火，消防趕抵疏散10人，幸無受傷；消防員採取架梯、引導等方式疏散住戶。（記者吳仁捷翻攝）消防提供

    新北市新莊區化成路660巷內一棟透天厝今天上午近7時突然竄火，民眾發現火煙報案，消防到場時，2樓陷入火海，消防緊急疏散、引導救出整棟樓10名移工，幸無人員受傷，燃燒面積約50平方公尺；據了解，起火戶為移工宿舍，接近上班時間，不排除炊事不慎或電氣因素釀災，起火原因仍待調查釐清。

    新北市119於今天上午6時38分獲報，新莊化成路660巷內，一棟4樓RC透天厝2到3樓冒出火煙，消防局派遣34車74人馳援，第二大隊長曾天柔帶隊到場搶救，緊急採取射水降溫架梯、引導等方式，疏散樓上10名移工，火勢於7時0分控制、7時5分火勢撲滅，疏散10人，無人送醫，初步清查疑似客廳起火，燃燒雜物約50平方公尺，起火原因仍待調查釐清。

    曾天柔表示，消防人車到場時，起火的2樓全面燃燒，由於屋內採用易燃木造隔間，消防員一邊滅火、一邊搜救人命、疏散，詢問現場住戶，表示不明原因起火，聞到火煙大叫，讓同鄉們逃出，正進一步釐清居住人員及清查有無失聯者。

    新北市新莊區化成路一間移工宿舍今天上午失火，消防趕抵疏散10人，幸無受傷；消防員採取架梯、引導等方式疏散住戶。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市新莊區化成路一間移工宿舍今天上午失火，消防趕抵疏散10人，幸無受傷；消防員採取架梯、引導等方式疏散住戶。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市新莊區化成路一間移工宿舍今天上午失火，消防趕抵疏散10人，幸無受傷；消防員採取架梯、引導等方式疏散住戶。（記者吳仁捷翻攝）消防提供

    新北市新莊區化成路一間移工宿舍今天上午失火，消防趕抵疏散10人，幸無受傷；消防員採取架梯、引導等方式疏散住戶。（記者吳仁捷翻攝）消防提供

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播