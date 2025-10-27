馬英九前愛將收賄判7年半假釋 賴素如破壞律師尊嚴被重懲「除名」

前北市議員賴素如在台北雙子星開發案中收賄，被判刑7年半定讞並入獄服刑，目前假釋中，律師懲戒委員會批評賴破壞律師尊嚴和榮譽，決議將她除名處分。可提起覆審。（資料照）

國民黨前台北市議員賴素如，因審議雙子星大樓開發案中收賄100萬元，被判刑7年6月定讞，經服刑3年10月後，去年10月獲假釋出獄，被台北、士林地檢署以她違反律師法規定，移付懲戒；律師懲戒委員會認為，賴的犯行，不僅損及公務員廉潔自持、民代形象，亦嚴重破壞律師職業尊嚴及榮譽，決議處以最重的「除名」處分，將不得執行律師職務。可提請律師懲戒覆審委員會覆審。

61歲的賴素如具律師資格，曾任4屆北市議員、國民黨發言人，且是前總統馬英九愛將，馬先前多件訴訟案是由她出馬辯護，不料在雙子星大樓案中收賄而入獄服刑，形象跌落谷底。

賴素如答辯指稱，她雖然在雙子星大樓案被判刑7年6月確定並服刑、目前假釋中，符合律師法第73條規定的懲戒事由，不過，她是在擔任北市議員期間收賄觸法，與律師身分或執行律師業務完全無關，依律師法規定，將她處以警告、申誡或停止執行律師職務的處分即可。

賴素如舉例，高姓前立委收賄，被依圖利罪判刑4年6月定讞，僅遭律師懲戒委員會處以停止執行律師職務2年的處分，基於公平、比例原則，最多只能將她處以停止律師職務。

賴認為，她在判刑確定後，即依規定入獄服刑，且服刑期間表現良好，目前已獲得假釋，而假釋制度的目的，是讓在監表現良好、確實已經悔悟反省的受刑人，能夠提早回歸社會、適應社會生活，請求讓她有回歸正常生活及工作的機會，勿剝奪其律師資格。

律師懲戒委員會指出，律師法應付懲戒事由，不以執行律師職務為必要條件。賴素如觸犯貪污罪的行為時，身為北市議員，具有法學博士資格而且是執業律師，竟在其律師事務所收賄100萬元，不僅損及公務員廉潔自持形象，亦嚴重破壞律師職業尊嚴及榮譽，因此處以最重的除名處分。

至於賴素如指高姓前立委僅被停止職務2年的處分，至少應比照辦理，律師懲戒委員會認為，兩者所犯罪名及應負刑責不同，賴的懲戒部分，應以其個案情節為考量，與其他案件無關。

