律師罵法官「智障」惡意詆毀司法人員被警告處分

楊姓律師爆粗口辱罵法官「智障」，律師懲戒委員會依違反律師法處以警告處分，可請求覆審。（記者楊國文攝）

楊姓律師因不滿其當事人黃男2度請假出國均被法官駁回，竟打電話給書記官劈頭就辱罵「幹！他媽法官是智障、是不是」等話，經檢方移付懲戒；楊姓律師坦承言行失當，保證不會再犯，請求從輕處分，律師懲戒委員會認定楊姓律師惡意詆毀司法人員，違反律師法和律師倫理規範規定，且情節重大，處以警告、自費接受律師倫理規範6小時課程研習，可提起覆審。

桃園地檢署移送指出，楊姓律師擔任涉嫌詐欺案黃姓男子的辯護人，為了讓黃男能夠在審件審理期間出國，先後2次具狀為黃男請假，不過，桃園地院法官均不准許駁回。

請繼續往下閱讀...

前年6月13日上午10時，楊姓律師打電話給許姓書記官確認法官不同意黃男請假的事由時，竟在電話中以「幹！他媽法官是智障、是不是」、「幹，他媽的，難道要叫公會去壓他嗎？他也不會理吧」、「真的很靠北ㄟ，幹，那我要打給公會了，我要叫公會去關注了」等話。

桃園地檢署獲報調查後，認定楊姓律師違反律師法第39條、律師倫理規範第6條、21條、25條第1項等規定，且情節重大，依律師法第73條、76條等規定，將他移付懲戒。

楊姓律師答辯時坦承違失，表示自己一時情緒失控下行為失當，深深感到自責與懊悔，亦對於承審法官、接聽電話的書記官感到萬分抱歉，致上最深歉意，「我會將此事件銘記在心，要謹言慎行」，隨時提醒自己注意言行、態度，保證絕不再犯，已真心悔過，請求給予自新機會，從輕處分。

律師懲戒委員會認為，楊姓律師為讓當事人請假，對接聽電話的書記官辱罵法官為「智障」、並爆粗口，且欲藉公會之名施加壓力在司法人員身上，顯然是惡意詆毀司法人員，已違反律師法和律師倫理規範規定，且情節重大，審酌他坦承違失，並保證絕不再犯，處以警告、自費接受律師倫理規範6小時課程研習。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法