為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    律師罵法官「智障」惡意詆毀司法人員被警告處分

    2025/10/27 08:23 記者楊國文／台北報導
    楊姓律師爆粗口辱罵法官「智障」，律師懲戒委員會依違反律師法處以警告處分，可請求覆審。（記者楊國文攝）

    楊姓律師爆粗口辱罵法官「智障」，律師懲戒委員會依違反律師法處以警告處分，可請求覆審。（記者楊國文攝）

    楊姓律師因不滿其當事人黃男2度請假出國均被法官駁回，竟打電話給書記官劈頭就辱罵「幹！他媽法官是智障、是不是」等話，經檢方移付懲戒；楊姓律師坦承言行失當，保證不會再犯，請求從輕處分，律師懲戒委員會認定楊姓律師惡意詆毀司法人員，違反律師法和律師倫理規範規定，且情節重大，處以警告、自費接受律師倫理規範6小時課程研習，可提起覆審。

    桃園地檢署移送指出，楊姓律師擔任涉嫌詐欺案黃姓男子的辯護人，為了讓黃男能夠在審件審理期間出國，先後2次具狀為黃男請假，不過，桃園地院法官均不准許駁回。

    前年6月13日上午10時，楊姓律師打電話給許姓書記官確認法官不同意黃男請假的事由時，竟在電話中以「幹！他媽法官是智障、是不是」、「幹，他媽的，難道要叫公會去壓他嗎？他也不會理吧」、「真的很靠北ㄟ，幹，那我要打給公會了，我要叫公會去關注了」等話。

    桃園地檢署獲報調查後，認定楊姓律師違反律師法第39條、律師倫理規範第6條、21條、25條第1項等規定，且情節重大，依律師法第73條、76條等規定，將他移付懲戒。

    楊姓律師答辯時坦承違失，表示自己一時情緒失控下行為失當，深深感到自責與懊悔，亦對於承審法官、接聽電話的書記官感到萬分抱歉，致上最深歉意，「我會將此事件銘記在心，要謹言慎行」，隨時提醒自己注意言行、態度，保證絕不再犯，已真心悔過，請求給予自新機會，從輕處分。

    律師懲戒委員會認為，楊姓律師為讓當事人請假，對接聽電話的書記官辱罵法官為「智障」、並爆粗口，且欲藉公會之名施加壓力在司法人員身上，顯然是惡意詆毀司法人員，已違反律師法和律師倫理規範規定，且情節重大，審酌他坦承違失，並保證絕不再犯，處以警告、自費接受律師倫理規範6小時課程研習。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播