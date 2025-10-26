19歲詐團車手賺1千，遭新竹法官重判3年4月！（情境照）

苗栗縣19歲謝姓男子當起詐欺集團車手，雖僅拿到1千元酬勞，檢方起訴求刑1年2月，但新竹地院認為他是累犯，且司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕，長期為民眾所詬病，因此重判3年4月。

法官調查，去年9月5日詐欺集團指示謝男領出贓款6萬元，並依指示至新竹市某巷子內交給詐團成員，製造金流斷點而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在，謝男並因此獲取1千元報酬。

請繼續往下閱讀...

檢方起訴時建請院方審酌謝男擔任車手提領詐騙被害人款項6萬元，造成被害人受有財產損害，致生被害人身心痛苦，且迄未和解，建請量處有期徒刑1年2月，以儆效尤。

法官審酌被告明知我國現今詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄化為烏有相關新聞，被告非無謀生能力之人，不思依循正途獲取錢財，竟貪圖輕鬆、高報酬，企圖不勞而獲，依指示領取包裹，再持來路不明提款卡領取詐欺贓款後上繳，價值觀念偏差，影響社會秩序，其掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源與去向的洗錢行為，更使金流難以追溯，增加被害人追回遭詐騙款項難度。

法官調查，謝男先前已有因加重詐欺取財等案件經判處罪刑在案，我國詐騙集團橫行，司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕長期為人所詬病，從事詐欺成本低廉，使企圖不勞而獲之徒前仆後繼投入，造成人民巨大財產上損失，警政、司法機關疲於奔命，將排擠詐欺以外其它犯罪偵查與人民權益保障，影響層面重大，此趨勢實非妥適，被告貪圖輕鬆、高報酬的心態可議，助長詐欺歪風，實不需輕縱，最後依3人以上共同詐欺取財罪重判3年4月。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法