為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    車手賺3000檢求刑1年6月 「助長詐欺不宜輕縱」遭重判3年半

    2025/10/26 23:26 記者蔡彰盛／新竹報導
    詐團車手遭檢方求刑1年半，新竹法官重判3年半。（記者蔡彰盛攝）

    詐團車手遭檢方求刑1年半，新竹法官重判3年半。（記者蔡彰盛攝）

    有多次詐欺前科的20歲男子劉晉愷，當詐騙集團車手在新竹向被害人取款10萬，實拿3000元酬勞，新竹檢方起訴並求刑1年半以上，新竹地院認為我國詐騙集團橫行、司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕，長期為人所詬病，且排擠我國偵查、司法機關處理其他犯罪類型能量，更將助長詐欺案件發生，因此不宜輕縱，重判徒刑3年半。

    法官調查，詐欺集團成員利用通訊軟體LINE，騙新竹縣汪男投資，汪男匯出10萬元後，詐團成員再將人頭帳戶提款卡交給劉晉愷，由劉晉愷分別於同日在新竹縣超商門市ATM，連續5次各提領2萬元、共計10萬元。

    劉晉愷再依指示，將贓款中9萬7000元放在指定地點，由其他犯罪集團成員前往取款，以此方式掩飾、隱匿詐騙所得去向與所在，劉晉愷則取得3000元報酬。

    檢方起訴時，建請法官審酌劉男並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所需，為貪圖輕鬆得手不法利益，而加入詐欺集團當起車手，使詐團成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲風險，助長詐欺犯罪猖獗，危害社會信賴關係及金融交易秩序，殊值譴責，具體求處1年6月以上之刑，以資懲儆。

    法官審酌劉男將領得的贓款上繳、製造金流斷點，價值觀念偏差，危害社會治安，掩飾、隱匿犯罪所得來源與去向的洗錢行為，更使金流難以追溯，增加查緝難度與被害人追回犯罪所得的可能。

    法官調查，劉男先前已有多次因三人以上共同詐欺取財、洗錢、組織犯罪防制條例等案件經論罪科刑紀錄，我國詐騙集團橫行、司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕長期為人所詬病，從事詐欺成本低廉，使企圖不勞而獲之徒前仆後繼投入，此將排擠我國偵查、司法機關處理其他犯罪類型能量，更將助長我國詐欺案件發生，若予輕縱，實非妥適。最後法官依三人以上共同詐欺取財罪，重判劉男3年6月，犯罪所得3000元沒收。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播