車手賺3000檢求刑1年6月 「助長詐欺不宜輕縱」遭重判3年半

詐團車手遭檢方求刑1年半，新竹法官重判3年半。（記者蔡彰盛攝）

有多次詐欺前科的20歲男子劉晉愷，當詐騙集團車手在新竹向被害人取款10萬，實拿3000元酬勞，新竹檢方起訴並求刑1年半以上，新竹地院認為我國詐騙集團橫行、司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕，長期為人所詬病，且排擠我國偵查、司法機關處理其他犯罪類型能量，更將助長詐欺案件發生，因此不宜輕縱，重判徒刑3年半。

法官調查，詐欺集團成員利用通訊軟體LINE，騙新竹縣汪男投資，汪男匯出10萬元後，詐團成員再將人頭帳戶提款卡交給劉晉愷，由劉晉愷分別於同日在新竹縣超商門市ATM，連續5次各提領2萬元、共計10萬元。

劉晉愷再依指示，將贓款中9萬7000元放在指定地點，由其他犯罪集團成員前往取款，以此方式掩飾、隱匿詐騙所得去向與所在，劉晉愷則取得3000元報酬。

檢方起訴時，建請法官審酌劉男並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所需，為貪圖輕鬆得手不法利益，而加入詐欺集團當起車手，使詐團成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲風險，助長詐欺犯罪猖獗，危害社會信賴關係及金融交易秩序，殊值譴責，具體求處1年6月以上之刑，以資懲儆。

法官審酌劉男將領得的贓款上繳、製造金流斷點，價值觀念偏差，危害社會治安，掩飾、隱匿犯罪所得來源與去向的洗錢行為，更使金流難以追溯，增加查緝難度與被害人追回犯罪所得的可能。

法官調查，劉男先前已有多次因三人以上共同詐欺取財、洗錢、組織犯罪防制條例等案件經論罪科刑紀錄，我國詐騙集團橫行、司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕長期為人所詬病，從事詐欺成本低廉，使企圖不勞而獲之徒前仆後繼投入，此將排擠我國偵查、司法機關處理其他犯罪類型能量，更將助長我國詐欺案件發生，若予輕縱，實非妥適。最後法官依三人以上共同詐欺取財罪，重判劉男3年6月，犯罪所得3000元沒收。

