「不明白粉」惹禍？北市信義區豪宅詭異雙屍 高大成這麼說

台北市信義區豪宅詭異雙屍案，法醫高大成研判死因。（資料照）

台北市信義區昨（25）日發生豪宅雙屍命案，一對男女陳屍客廳還留有不明白色粉末與藥錠。法醫高大成今（26）日指出，現場白粉極可能是毒品，若採吸食方式，死者口鼻應有粉末殘留，若為注射則應檢查針孔，但2人「同時吸毒暴斃」機率極低，死因仍待相驗與化驗釐清。

37歲陳姓男子與25歲曾姓女子昨被發現陳屍信義區一處豪宅客廳，現場未見打鬥或外力介入痕跡，陳男父親晚間持鑰匙進入屋內，赫見慘狀嚇得立刻報案，警消趕抵確認2人明顯死亡，桌上發現白色不明粉末與半顆藥錠。

高大成指出，若白粉屬毒品，吸食後立即猝逝並不常見，除非使用注射方式，才可能導致短時間內身亡；建議警方應檢查死者四肢是否有針孔痕跡，並分析體內藥物濃度。他也推測，不排除兩人因毒品或情感問題發生爭執，導致一方傷害對方後再吸毒自戕的可能。

檢警今下午與雙方家屬前往殯儀館相驗，初步確認2人身上無明顯外傷，死因仍不明，將擇期解剖釐清。警方同步追查白色粉末及藥錠成分，待鑑識中心化驗結果出爐，釐清是否涉毒及2人確切死因。

