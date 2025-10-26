信義雙屍案男是創投公司CEO 常分享各國旅遊活在金字塔頂端

死者陳男父母（右、中）及胞弟偕同檢警相驗。（記者陸運鋒翻攝）

37歲陳姓男子及25歲曾姓女子昨晚陳屍在台北市信義區一處豪宅，且屋內有不明白色粉末及藥錠，警方勘驗後並未發現2人外傷及打鬥跡象，初步排除有他殺之嫌，將擇期解剖及化驗粉末釐清2人死因。據悉，陳男家族背景實力雄厚，陳父曾是知名台商集團董座，而陳男在3年前就已經是一家資本額高達9億的創投公司負責人，以及一間餐飲公司的股東，如今遇上噩耗，令人不勝唏噓。

據悉，陳父曾是專門生產化妝品包裝器具的台商董事長，許多知名化妝品品牌都是其客戶，也曾被私募基金收購，後來因紅色供應鏈崛起，台商商機大減，才會回台發展。

陳男臉書寫分裂家庭無法維持

據了解，陳男臉書簡介寫著A family divided cannot stand（分裂的家庭無法維持），至於是否與家人產生嫌隙，檢警尚無法而知。但他的貼文內，分享著許多前往世界各國旅遊、吃美食的照片，以及參加遊艇派對等，十足像個現代金字塔頂端成員。

據知，陳男3年前曾接受過網路youtube訪問，大談行銷及投資理念，當時的他已經是創投公司創辦人，同時也是擔任過家族集團副總、生技集團分析師，而他當時則提到自己在中國發展18年，認為中國黃金時期已過，因此鎖定歐美投資，包括了連鎖餐飲及醫美等等。

陳男自介內有許多他最喜愛的名言佳句，包括「那些說金錢買不到幸福的人，是那些還沒見識過足夠金錢的人」、「一盤散沙，寸步難行」、「權力導致腐敗，絕對的權力導致絕對的腐敗」、「如果我能回到過去，我會改變一件事，而這改變的將是一切」、「致富有三個因素，你投資多少，投資多長時間，以及投資多久」。

