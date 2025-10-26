小心「雲端發票中獎」、「提前領普發現金」釣魚連結 刑事局4撇步防詐

刑事局呼籲防詐四不。（記者姚岳宏翻攝）

隨著行動支付與雲端發票的普及，民眾享受「免帶錢包、自動對獎」便利，但詐騙集團也趁勢而入，鎖定與民生密切相關的議題行騙，近期除偽冒多家電子支付網頁，誘騙民眾登入假網站輸入個人資料，甚至冒用財政部名義寄發釣魚郵件，謊稱「可提前領取普發現金」或「電子發票中獎需認證」，誘導民眾點擊連結輸入個資，進而使信用卡遭盜刷。

北部一位林姓婦人於電子信箱收到假冒「財政部雲端電子發票」中獎通知，信中附上惡意連結（https://einyvoice-natgov-tw.com/tw，已停止解析）。林女誤信後點擊進入，依頁面指示，輸入手機號碼及載具密碼，頁面隨即跳出「信用卡歸戶異常，需重新驗證」提示，要求更新綁定載具。

林女未察覺異狀，再度輸入個人資料及卡號，結果短短幾分鐘內信用卡即遭盜刷新台幣3萬餘元，直至收到交易成功簡訊方驚覺受騙。

刑事警察局指出，詐騙集團仿冒的假網站設計日趨逼真，標誌與介面幾可亂真，常令民眾誤信；這類假網頁除冒用公部門外，也常偽冒金融機構、遠通電收、電商物（金）流及行動支付品牌。

刑事局說，可以預見的是，普發現金一旦開始發放，詐騙集團勢必會傳送假稱領取現金釣魚連結（例如：https://10000-gov-tw），民眾務必認明普發現金官網https://10000.gov.tw，並謹記政府不會寄發簡訊、電子郵件通知領錢登錄，亦不會電話要求至ATM或網路操作轉帳，如看到可疑連結，切記四不原則：不點擊（連結）、不填輸（個資）、不寄送（提款卡）、不轉傳（訊息），並撥打165反詐騙諮詢專線求證。

