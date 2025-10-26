山區倒車不慎墜20米邊坡 嘉義竹崎小貨車駕駛受困獲救

58歲賴姓民眾在嘉義縣竹崎大坑山區倒車，不慎墜落20公尺山谷邊坡。（竹崎警分局提供）

58歲賴姓民眾今天早上開車到嘉義縣竹崎大坑山區訪友途中，因另有要事準備折返，倒車時不慎跌落山谷邊坡，受困駕駛座無法動彈，幸有農友經過發現通報警消救援。賴姓駕駛意識清楚、身上有多處擦傷及腹痛，由救護車送往嘉義基督教醫院救治，住院觀察中，事故原因由警方調查釐清中。

竹崎警分局內埔龍山聯合所今（26）日上午8時許接獲民眾報案，指竹崎鄉文峰村往大坑產業道路發現一台藍色小貨車翻覆深約20公尺山谷邊坡，駕駛人受困駕駛座內無法動彈，警消到場後展開救援，共同協力架設繩索，吊掛傷者拉上產業道路脫困，意識清楚、身上多處擦傷，無酒精反應。

警方初步調查，傷者賴姓民眾今日上午6時許開車要前往大坑山區訪友，途中另有要事折返，但因山路蜿蜒狹窄，加上樹蔭遮蔽光線昏暗，致倒車不慎跌落深約20公尺山谷邊坡，幸有繫安全帶習慣，而且晨間巡水路民眾路過發現通報警消救援始得以脫困。

竹崎分局提醒民眾，駕駛、乘坐車輛都應繫緊安全帶，且山區道路較為狹小需隨時注意道路周遭狀況，以確保自身安全。

賴姓民眾墜落20公尺山谷邊坡受困獲救。（竹崎警分局提供）

賴姓民眾墜落20公尺山谷邊坡受困，用吊掛方式救出。（竹崎警分局提供）

