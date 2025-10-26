台商另結新歡贈房產！ 妻提告小三求償未果 二審這原因逆轉判賠

二審時因兒子及台商友人證詞，法官認定小三知情台商已婚判賠30萬確定。（資料照）

一名中配與台商結婚超過30年，育有一子，夫妻原約好分居兩地處理公司業務，丈夫則每月前往中國，但自2020年起丈夫停止前往，正宮才發現丈夫早在台中另結新歡，甚至將房產贈予對方，氣得提告小三求償50萬元，一審時小三稱不知台商已婚判免賠，但二審時因兒子及台商友人證詞，認定小三知情判賠30萬確定。

經查，該名台商與中配正宮結婚超過30年，育有一子，夫妻原本約好分居兩地，丈夫每月往返中國處理公司業務、探親，沒想到，自2020年起，丈夫突然停止前往中國，正宮才驚覺，原來丈夫從2013年起就在台中大甲與另名女子交往，還把房產送給小三，長達多年秘密交往，氣得正宮提告小三求償50萬元。

一審時，小三承認與台商人夫交往、發生性關係，但否認侵害配偶權，主張「不知台商已婚」，法院因此判免賠，但正宮不服上訴二審，二審法官比對證據後發現，小三知情仍交往，源於台商友人證稱，在台多次聚會中曾問台商「要回中國看你老婆嗎？」台商回答「對」，而且小三當場也在場並知情。

此外，這對夫妻的兒子也作證，每年寒暑假都會到台灣，從2013年起家中就有「阿姨」與父親同住，還曾詢問父親婚姻狀況，兒子都明確告知父親已婚，法官因此認定，小三明知台商已婚仍交往，已侵害配偶權，判賠30萬元確定。

