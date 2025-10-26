桃市攤商聚會口角 莽男持雙刀猛砍同行頭頸險釀命

桃園市平鎮區攤商聚會飲酒卻釀出攤販持雙刀猛砍同行，涉案陳姓攤販經平鎮警分局送辦，桃檢近日依殺人未遂罪嫌起訴。（記者余瑞仁翻攝）

桃園市平鎮區50歲陳姓男子今年3月間與市場攤商友人飲酒聚會時，因細故發生口角演成全武行，陳涉嫌跑進廚房抄出2把菜刀，雙手持雙刀對著林姓友人頭部及頸部連砍數刀，造成對方臉部、頸部及嘴唇多處刀、血流滿地，幸在場其他友人見狀上前奪刀並將林男送醫急救撿回一命；案經警方調查送辦，桃園地檢署近日依殺人未遂罪將陳男提起公訴。

檢警調查，陳男於今年3月3日晚間9點多與林姓男子在曹男及何男位於桃園市平鎮區龍南路的住處飲酒聚餐，直到次日凌晨0點許，曹男、何男先上樓休息，陳男與林男卻因討論小孩的事情爆發口角，曹聽到爭吵聲下樓勸架，陳男先行離去，卻生有不甘跑進廚房拿出2把菜刀衝出，對著林男頭部猛砍，再揮刀砍向左頸部，林當場臉、頸被砍中數刀，血流如注，林反抗時抓住陳男雙手，曹男見狀上前奪刀制止。

林男妻子當時剛好到場要接丈夫回家，見狀一度嚇到，立即駕車將林男送往中壢天晟醫院急救，林的臉部有5公分及8公分、頸部10公分及上唇2.5公分刀傷，情況一度危急，經醫院緊急處置保住性命，當下報警提告。

平鎮警分局調查後將陳男移送桃園地檢署偵辦，檢方根據現場跡證、被害人供述及證人指證，認為陳男涉犯殺人未遂罪，近日偵結將陳男起訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

