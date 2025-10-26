北市雙屍案死者與女友陳屍豪宅 為知名化妝品包材台商前董座之子

北市信義區永吉路一處豪宅，昨晚發生雙屍案。（記者姚岳宏翻攝Google Map）

台北市信義區永吉路一處豪宅昨晚發生雙屍案，37歲陳姓男子與25歲曾姓女子被發現陳屍在屋內，發現者是死者父親陳男，曾是知名台商控股公司董事長，他因多日連絡不到兒子，才上門查看，一進門就發現兒子與女友倒在沙發旁，一搖之下才發現身體冰冷，立刻報警。

據悉，死者父親曾是專門生產化妝品包裝器具的台商董事長，許多知名化妝品品牌，都是其客戶，也曾被私募基金收購，後來因紅色供應鏈崛起，台商商機大減，才回台發展，未料又發生兒子猝死憾事。

警方勘驗現場，未見有打鬥痕跡，也無外力介入，但客廳桌上發現白色不明粉末，以及不明藥丸，是否為毒品，警方已採集現場跡證送驗，釐清死因。

據悉，該豪宅是陳父所有，平日給兒子居住，他因多日沒聯繫到兒子，昨晚前往住處查看，按門鈴卻無人應門，進門後赫然發現兩人倒在客廳沙發旁，兒子與一名女性靠在一起，很像在睡覺，他上前叫他，才發生身體已冰冷僵硬，雖然通報消防局，到場發現明顯死亡，未送醫。

據了解，死者陳屍現場室內約有50坪，屋齡僅7、8年，要價超過6000萬元，陳父透露，知道兒子有女友，但不知是否為死者曾女；曾女則為單親家庭，曾母表示，女兒以前跟她學做美甲，後來交男朋友就不做了，不清楚她最近的生活狀況。警方查出死者陳男有毒品前科，兩人遺體已暫送二殯，正聯繫檢察官，下午將報驗釐清死因。

