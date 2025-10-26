不滿買漁船被賺400萬差價連開3槍殺友 判刑12年

基隆地院近日審結，認定林男觸犯非法持有非制式手槍及殺人未遂罪，判處有期徒刑12年。（屏東警分局提供）

男子蔡崑志向林姓友人購買兩艘共1300萬元的漁船，事後卻發現被林多賺了400萬元，心生不滿。今年6月26日下午，竟持槍前往林男工作地點，連開3槍，造成對方3處受傷。蔡男則被林男同事壓制，直到警方抵達將人帶回偵辦。基隆地院近日審結，認定林男觸犯非法持有非制式手槍及殺人未遂罪，判處有期徒刑12年。

檢警調查，蔡、林二人因收購漁獲結識，案發前一個月，蔡男向林男購買2艘漁船，約定價金為1300萬元。事後，蔡男探詢卻得知，林男本來有意900萬元就脫手，卻高賣自己400萬元，因此心生不滿，攜帶兩把改造手槍及125發子彈，前往林男工作，位於深澳漁港內的水產店。

蔡男見林男坐在店內沙發上，隨即持手槍對其頭、胸部射擊，所幸當下並未擊發。蔡男仍不罷休，再次拉動滑套射擊。

林男趕緊用左手擋住臉部，身體向後仰躺，最終手被貫穿，逃過一劫；蔡男見狀再次擊發第二槍，射中蔡男左上臂，仍未洩憤，見林逃到冷凍艙外，追上前要再開槍，卻被林男的黃姓同事拉住，但蔡男仍擊發槍枝，最後被林、黃二人合力壓制，報警處理。

警方到場搜出槍枝、子彈及K他命等違禁物品，協助林男就醫後，將蔡男帶回偵訊。

蔡男辯稱，只是要給林男教訓，並未攻擊其要害；其辯護人也稱，兩人距離僅一個茶几長度，若真的要致林男於死地，應可輕鬆攻擊要害，但林男僅四肢受傷，顯見當事人無殺人犯意。

法官認為，現場監視器畫面及證人均稱，蔡男是朝林男的頭、胸部開槍，且密集開槍，顯有殺人犯意。

法官認定，蔡男觸犯殺人未遂、非法持有非制式手槍等罪，分別判處有期徒刑8、7年，各罰20萬元，應併執行有期徒刑12年、罰30萬元。

