    情侶疑開毒趴驚見女友死亡 警送辦男友再抄藥頭

    2025/10/26 13:22 記者陸運鋒／新北報導
    楊女日前疑似在新北市住處開毒趴昏迷，經送醫搶救後不治，警方在屋內搜出搖頭丸等毒品，先將黃姓男友送辦，經追查再將陳姓藥頭（黑衣）拘提到案移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    楊女日前疑似在新北市住處開毒趴昏迷，經送醫搶救後不治，警方在屋內搜出搖頭丸等毒品，先將黃姓男友送辦，經追查再將陳姓藥頭（黑衣）拘提到案移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    黃姓男子與楊姓女友日前疑似在新北市住處開毒趴，導致楊女身體不適昏迷，且無呼吸心跳，經送醫搶救後宣告不治，警方在屋內搜出愷他命及搖頭丸等毒品，詢後將黃男送辦，經警方溯源追查，再將陳姓藥頭拘提到案移送偵辦，而楊女遺體已由法醫進行解剖，將釐清是否有毒品反應。

    中和警分局調查，51歲黃男及28歲楊女均無業，2人交往後在中和區中和路某社區大樓租屋，本月12日晚間，2人疑在租屋處服用搖頭丸及吸食愷他命後入睡，怎料黃男醒來後，驚覺楊姓女友怎麼叫都叫不醒，隨即通報警消前來，將其送往衛福部立雙和醫院搶救，經急救後仍宣告不治。

    據知，警方隨後在屋內搜出愷他命0.54公克及搖頭丸2顆，並將黃男逮捕，經鑑識人員採集相關跡證後，楊女身上並無外傷、現場也無打鬥痕跡，初步排除有他殺之嫌，警詢後將依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦，檢方複訊後，諭令2萬元黃男交保候傳。

    經專案小組警方擴大追查，鎖定35歲陳姓男子販售毒品，本月22日掌握其行蹤後，持拘票、搜索票於在台北市大安區敦化南路一段，在陳嫌住處將其拘提到案，查扣毒品咖啡包及手機等證物。

    警詢時，陳嫌坦承以每顆1千元代價，販售5顆搖頭丸給黃姓男子，但對於毒品來源交代不清，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後聲請羈押禁見獲准，至於楊女死因將待解剖報告出爐後，釐清死因及是否有毒品反應，並持續追查毒品來源。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

