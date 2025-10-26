光復連假駕車出遊撞電桿 1家4口送醫、3個月大女嬰不治

休旅車自撞電線桿護欄，1名女嬰傷重不治。（民眾提供）

台南永康區昨天下午發生休旅車自撞路旁電線桿護欄的意外，車內1家4口都送醫，遺憾的是，3個月大女嬰仍不治，初步了解，疑似光復連假出遊台南，由於疲勞駕駛而肇禍，確切事故原因警方深入釐清中。

車輛行經富強路、高速二街與中山南路口時，突然失控自撞電線桿，車頭嚴重變形，南市消防局獲報，車內4人受困，出動5車、10人趕往救援。

請繼續往下閱讀...

車上4人，分別為25歲的柯姓男駕駛、22歲林姓女乘客、2歲男童共3人都受到擦挫傷、撕裂傷，意識清楚，但1名3個月大女嬰現場已失去呼吸心跳，緊急送往成大醫院。

女嬰送往成大搶救後，仍宣告不治；警方調查，1家4口非本地人，疑似連假出遊發生意外。

初步研判肇事原因為疲勞駕駛，導致偏離原車道，自撞路旁電線桿釀禍，但仍待警方深入調查。

永康警方也呼籲，駕駛若感覺精神不濟，務必立即停車休息，切勿逞強上路，以免發生危險。

休旅車自撞電線桿護欄，警方到場處理。（民眾提供）

休旅車自撞電線桿護欄，1名女嬰傷重不治。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法